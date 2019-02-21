Платіжна система «Електрум» довела свою непричетність до співпраці з казино та букмекерами

19 лютого Новозаводський районний суд Чернігова скасував раніше накладені арешти з грошових коштів платіжної системи “Електрум пеймент систем” (далі – ЕПС) на рахунках у всіх банках.

Про це повідомляє керівництво компанії.

Так, судом знято арешт з рахунків ТОВ “Електрум пеймент систем” у зв’язку із необґрунтованістю їх накладення, а саме через відсутність у правоохоронних органів будь-яких відомостей і доказів причетності Електруму до кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконною діяльністю в сфері грального бізнесу.

“Ми задоволені таким сьогоднішнім судовим рішенням, проте хочу нагадати про події, які передували цьому. Спочатку тижні три тому цей же суд безпідставно наклав арешт на наші рахунки через абсурдні та буквально “натянуті за вуха” причини. В обґрунтуванні зазначалося про співробітництво з казино та букмекерськими конторами в той період часу, коли наша платіжна система ще навіть не функціонувала”, – зазначили в компанії.

На думку керівництва Електруму, позитивне рішення на користь ЕПС сьогодні ухвалили лише завдяки виводу цієї справи в публічну площину та принциповій антикорупційній позиції компанії.

“Дивує, як легко суд може спочатку заблокувати роботу компанії через якісь абсурдні обґрунтування, а потім так само невимушенко скасувати свої ж рішення. Це ставить під великий сумнів ефективність судової реформи в Україні”, – йдеться в прес-релізі платіжної системи.

Нагадаємо, що наприкінці січня в ЗМІ з’явилась інформація про накладення арештів на рахунки платіжної системи через нібито причетність ЕПС до співпраці з електронними казино та букмекерськими конторами. Керівництво платіжної системи категорично заперечувало співпрацю з казино та букмекерами та наголошувало на політичній вмотивованості цієї справи.

За матеріалами “РУПОР“

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