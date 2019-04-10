План Зеленского. Первые десять решений в случае победы

Зеленский-президент видит две основные проблемы, которые нужно решить в первую очередь: война и коррупция. Для экономики тоже есть идеи.

Владимир Зеленский – президент Украины. Еще полгода назад это могло быть шуткой Квартала 95, а уже меньше, чем через две недели может стать реальностью. Оппоненты постоянно критикуют Зеленского за отсутствие четкой программы действий и засекреченность его команды. LIGA.net встретилась с членами его команды – идеологом предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым – и поговорила о первых десяти решениях Зеленского-президента. Вывод после встречи: идей много, но о них не хотят детально рассказывать или они еще не финализированы. Что Зеленский собирается делать на посту в первую очередь, что ему для этого нужно, каким может быть план Зеленского и первые десять шагов, что об этом думают эксперты – в материале LIGA.net.

ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ РЕШЕНИЙ

Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций “ЛНР и ДНР” переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией.

Устранит конкуренцию между Минобороны и Генштабом. Это военный вопрос, а на эту тему озвучивать ничего не будут “ни до выборов, ни после” выборов.

Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, который был проведен при участии международных экспертов.

Предложит Верховной Раде принять закон о медиации. Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров.

Внесет в Раду экономический блок законопроектов. Пятипроцентная налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований. Зеленский хочет, чтобы амнистия стартовала с 2020 года. Законопроект готов. Одновременно Зеленский попросит Раду ратифицировать конвенцию MCAA о международном обмене налоговой информацией – это позволит автоматически узнавать о счетах и компаниях граждан за границей.

Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Обещает озвучить фамилии до 19 апреля. Переговоры, заявляют в команде, с кандидатами проведены.

Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии. Идея – урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции; процедура отзыва нардепов; процедура импичмента президента.

Проведет аудит государства. Зеленский создаст при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение трех-четырех месяцев. Цель – чтоб Зеленский понял, что происходит в стране, что было сделано и так далее.

Внедрит “секретный план” для Рады. Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, “которые многих удивят”.

Реформирует Администрацию президента. Зеленский собирается обновить АП и убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который “нарабатывает новые идеи и дает толчок”. Обещает рассекретить список гостей АП.

ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Военный эксперт Олег Жданов согласен с идеей разграничить полномочия Минобороны и Генштаба. По его словам, для реализации этой идеи Зеленскому придется обращаться в парламент и подавать законопроект.

Касательно расширения нормандского формата, то тут эксперты считают необходимым, чтобы этого захотели сами США и Великобритания. “Они понимают, что в рамках этого переговорного процесса быстрого урегулирования достичь сложно. Поэтому они не хотят брать на себя ответственность”, – предполагает политолог Петр Олещук. По его словам, переговоры с Россией при международных посредниках – это то, чем занимался и действующий президент. Единственное, что Россия может воспользоваться сменой власти в Украине и согласиться на прямые переговоры без любых посредников. “Порошенко они уже знают, а вот Зеленского нет”, – объясняет Олещук в комментарии LIGA.net.

Экономические предложения команды Зеленского прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Фурса поддерживает идею создания Службы финансовых расследований (СФР), однако важно четко и правильно реализовать ее, отмечает он. В частности, решить вопрос подчинения СФР и избрания руководства.

“От конвенции об обмене налоговой информацией мы никуда не денемся, это часть плана BEPS. Но сначала они хотят сделать себе амнистию, легализовать все свои деньги, а потом они готовы обмениваться любой информацией”, – иронизирует Фурса.

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