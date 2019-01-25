25 січня пішла з життя найстаріша мешканка України – 107-річна уродженка Буковини Марія Мороз (схимонахиня Іоанна).

Про це повідомив у Facebook її онук, священик-бард Роман Барановський (Роман Лілея).

«Сьогодні відійшла у Вічність Схимонахиня Іоанна у віці 107 років. Вона пережила дві Світові війни, голодомор і 18 років була у засланнях за любов до України», – написав онук.

13 лютого їй виповнилося б 108 років. Марія Мороз народилася в селі Малий Кучурів Заставнівського району Чернівецької області. У 99 років вона стала черницею і присвятила своє життя Богу. Матінка проживала в жіночому монастирі Афонської ікони Божої Матері в урочищі Кип’яче поблизу селища Чоповичі в Житомирській області.

За матеріалами krapka.club

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