Перли ЗНО-2019: “Не треба слухати оточуювальців”

Висловлювання абітурієнтів у ЗНО з української літератури часом схоже на збірник анекдотів

Цьогоріч також не обійшлося без смачної колекції перлів.

Авторську орфографію та пунктуацію збережено.

Перли із ЗНО-2019

♦ На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.

♦ У творі “Кайдашева сім’я” П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

♦ Головний герой роману “Місто” із звичайним ім’ям Степан і шаленою жагою до слави…

♦ Підтримка близьких допомогла достигнути мети.

♦ Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.

♦ Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.

♦ Якщо ти задався метою добитися мрію…

♦ Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.

♦ Можна згадати історію з твору Довженка “Три зозулі з поколоном”, де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.

♦ Мене надихає підтримка мого кота.

♦ Треба накласти максимум зусиль…

♦ На мою думку приходить приклад.

♦ Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.

♦ Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?

♦ …вступити до університету вищої освіти.

♦ Полягатись на свої сили…

♦ Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.

♦ Заздра існувала і завжди буде існувати.

♦ Почало все отримуватись.

♦ Не прагнеться до мрії.

♦ Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.

♦ Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.

♦ У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.

♦ Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів…

♦ Не треба слухати оточуювальців.

Трохи гендерної тематики:

♦ Чоловік — причина зневіри, а жінка — жертва.

Страшна доля спіткала фразеологізм “опускати руки”, варіацій багато:

♦ Він не вішав руки.

♦ Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.

♦ …не опускати плечі…

♦ Не опускати руки і ноги.

♦ Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло.

Дісталося навіть українським письменникам та їхнім творам:

♦ Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.

♦ Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.

♦ Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.

♦ На шляху Ліни Костенко вічна перешкода — туберкульоз кісток.

♦ Шевченко у творі “Слово про похід Ігорів” писав про героїзм 300 спартанців.

♦ Герой твору “Місто” Микола Хвильовий…

♦ Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.

♦ Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.

♦ Прикладом з художньої літератури є “Маленький принц”, автор якого Том Сойєр.

♦ “Над прірвою у рожі” Селенджа…

Відомим людям теж непереливки:

♦ Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.

♦ Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.

♦ Прикладом з життя є Ринат Ахметов — мільярдер України. Він починав з періжків.

За матеріалами realno.te.ua

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