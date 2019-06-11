Перли ЗНО-2019: “Не треба слухати оточуювальців”
Висловлювання абітурієнтів у ЗНО з української літератури часом схоже на збірник анекдотів
Цьогоріч також не обійшлося без смачної колекції перлів.
Авторську орфографію та пунктуацію збережено.
Перли із ЗНО-2019
♦ На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет.
♦ У творі “Кайдашева сім’я” П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.
♦ Головний герой роману “Місто” із звичайним ім’ям Степан і шаленою жагою до слави…
♦ Підтримка близьких допомогла достигнути мети.
♦ Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу.
♦ Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.
♦ Якщо ти задався метою добитися мрію…
♦ Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому.
♦ Можна згадати історію з твору Довженка “Три зозулі з поколоном”, де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка.
♦ Мене надихає підтримка мого кота.
♦ Треба накласти максимум зусиль…
♦ На мою думку приходить приклад.
♦ Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад.
♦ Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?
♦ …вступити до університету вищої освіти.
♦ Полягатись на свої сили…
♦ Треба йти вперед, не дивлячись на задній план.
♦ Заздра існувала і завжди буде існувати.
♦ Почало все отримуватись.
♦ Не прагнеться до мрії.
♦ Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.
♦ Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку.
♦ У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.
♦ Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів…
♦ Не треба слухати оточуювальців.
Трохи гендерної тематики:
♦ Чоловік — причина зневіри, а жінка — жертва.
Страшна доля спіткала фразеологізм “опускати руки”, варіацій багато:
♦ Він не вішав руки.
♦ Вони не опускаючи руки, стояли на ногах.
♦ …не опускати плечі…
♦ Не опускати руки і ноги.
♦ Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло.
Дісталося навіть українським письменникам та їхнім творам:
♦ Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою.
♦ Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева.
♦ Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась.
♦ На шляху Ліни Костенко вічна перешкода — туберкульоз кісток.
♦ Шевченко у творі “Слово про похід Ігорів” писав про героїзм 300 спартанців.
♦ Герой твору “Місто” Микола Хвильовий…
♦ Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш.
♦ Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав.
♦ Прикладом з художньої літератури є “Маленький принц”, автор якого Том Сойєр.
♦ “Над прірвою у рожі” Селенджа…
Відомим людям теж непереливки:
♦ Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала.
♦ Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей.
♦ Прикладом з життя є Ринат Ахметов — мільярдер України. Він починав з періжків.
За матеріалами realno.te.ua