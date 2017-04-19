«Пенсійна реформа» уряду Гройсмана сьогодні тільки погіршить стан населення

Несистемна відповідь на системні явища: Марина Ставнійчук вважає, що пенсійна реформа можлива лише за умов економічного зростання

В очікуванні анонсованої урядом «пожежної» пенсійної реформи, в політикумі спостерігається певна знервованість. З одного боку зрозуміло, що від новацій кабміну, який повинен виконувати свої зобов’язання згідно з Меморандумом співпраці з МВФ, нічого доброго ніхто не очікує. З іншого – уряду Гройсмана необхідна підтримка парламенту, аби ввести «реформу» в дію.

Тож не вщухає і емоційне обговорення змісту самих пропонованих новацій. Набув розголосу нестриманий коментар віце-прем’єра Павла Розенка, який на своїй сторінці в ФБ назвав голову місії МВФ в Україні «жахливим непрофесіоналом».

Цей інцидент, а також своє бачення урядових ініціатив і вірогідність їхнього проходження через парламент, прокоментувала юрист і громадський діяч, експерт Венеційської комісії Марина Ставнійчук.

«Думаю, що пану віце-прем’єру треба закрити рота і зрозуміти, яку посаду в державі він займає. Адже якщо керівництвом країни прийнята позиція співпраці з МВФ, то другорядні чиновники не можуть в такий спосіб коментувати позицію представника Фонду» – сказала Ставнійчук в ефірі каналу «112 Україна».

Політик вважає, що попри необхідність пенсійної реформи як такої, те що нині пропонує уряд, не є реформою.

«Чи є сьогоднішні пропозиції з «оптимізації» віку, часу, стажу в бік збільшення, а оплати в бік зменшення, – пенсійною реформою? Звичайно, що ні!»

На думку Марини Ставнійчук, мова про реформування пенсійної системи може іти лише за умов економічного зростання: «Ми ніколи не наповнимо бюджет Пенсійного Фонду, якщо не буде справді здійснено тих фінансово-економічних реформ, які дадуть серйозний ефект для розвитку. Якщо будуть інвестиції, розвиток промисловості, надійна банківська система, тобто створені нові умови – тоді ця важка проблема, яка виникла дійсно не лише при цьому уряді, може поступово вирішуватись.

Ми ж сьогодні суттєво відстаємо від багатьох країн, навіть з числа пострадянських, по темпах розвитку. І якщо все залишиться так, як є, ми і надалі матимемо негативний стан з пенсійним забезпеченням. Що б нам не малювали під виглядом пенсійної реформи».

«Ми дійсно маємо складну ситуацію, критичний дефіцит по пенсійному Фонду, 10 працюючих утримують 12 пенсіонерів… Маємо відтік працездатного населення. Це серйозні, системні явища. І хоч я не економіст, а юрист, маючи досвід державного управління, я чітко розумію – на системні явища треба і відповідати системно. При цьому нам розказують про «досягнення», головне з яких те, що уряд Гройсмана утримався при владі…»

Ставнійчук підкреслює, що при усіх явних вадах пенсійної реформи, вона може бути підтриманою парламентарями. «Ми бачимо, що парламент не дуже бажає іти на вибори і те, як політичні сили, навіть які позиціонують себе як опозиційні, час від часу мігрують в бік підтримки дій уряду. Гадаю, якщо президент «натисне» на цей парламент, то проголосує і «Самопоміч» , і Опозиційний Блок, принаймні його частина, і Ляшко із своїми радикалами. Ма межі одного-двох голосів можуть і підтримати».

Але парламент повинен розуміти, що голосуватиме не за реформу, а за чергову імітацію, яка призведе до нового витку погіршенням матеріально-фінансового стану населення, підкреслює Марина Ставнійчук.

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