Пастор Владимир Мунтян, лидер Духовного Центра “Возрождение” презентовал свой первый музыкальный альбом в качестве автора и исполнителя

Талантливый человек, талантлив во всем. Владимир Мунтян в очередной раз доказал правильность данного утверждения

Пастор Владимир Мунтян, лидер Духовного Центра “Возрождение” и основатель одноименного Благотворительного фонда, автор множества книг, бизнесмен, занимающийся IT разработками, презентовал свой первый музыкальный альбом в качестве автора и исполнителя.

Дебютный альбом, выпущенный компанией “MOON Records” называется “Ночи и дни”.

Ещё в юности Владимир Мунтян писал стихи, играл на гитаре и пел душевные песни. Теперь же он готов поделиться своим творчеством с каждым. В альбоме “Ночи и дни” Владимир Мунтян поведал о личных переживаниях, которые повстречались ему на жизненном пути, рассказал о высоких духовных и моральных ценностях. Давшая название альбому песня “Ночи и дни”, уже вошла в ротации многих радиостанций, а сингл “Я живу в раю”, исполненный в дуэте с Виктором Павликом, покорил Интернет и полюбился большому количеству слушателей.

Полную версию альбома можно найти на iTunes и Google Play.

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