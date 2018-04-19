Пасхальное чудо: В Киеве благотворительный фонд «Хартс» Юрия Ериняка устроил праздник для детей-переселенцев

В Киеве в честь Пасхи благотворительный фонд «Хартс»Юрия Ериняка совместно с руководителем Фонда волонтеров Тимофеем Нагорным провели ряд мероприятий для детей, семьи которых стали вынужденными переселенцами в результате конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщают корреспонденты ИНФОРМАТОРа с места события.

Мероприятие организовали совместно с Украинским домом, Обществом Красного Креста, Фондом волонтеров Украины и Ассамблеей национальностей.

К реализации проекта привлекли и известных спортсменов, в том числе в акции приняла участие Олимпийская чемпионка Яна Клочкова и известная альпинистка Татьяна Яловчак, которые своим примером пытаются вдохновлять людей не оставаться в стороне в сложное для Украины время.

Именно поэтому, своей деятельностью фонд Юрия Ериняка стремится привлечь внимание к острым социальным проблемам украинского общества. На собственном примере основатели БФ «Хартс»и волонтеры показывают, насколько просто помогать людям, которые действительно в этом нуждаются.

В благотворительном фонде решили сделать малообеспеченным детям, переехавшим с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, праздник в честь Пасхи.

Для этого организаторы мероприятия собрали переселенцам продуктовые корзины, устроили развлекательные программы и праздничный концерт для детей.

Каждый желающий мог попробовать пасхальные сладости, поесть вкусных блюд в полевой кухне и послушать песни в исполнении известных музыкантов.

Основатель фонда Юрий Ериняк в комментариях журналистам заверил, что только систематическая и целенаправленная помощь может принести заметные качественные изменения в украинском обществе. По его словам, именно поэтому меценаты и волонтеры на Пасху организовали праздник для детей, которые и должны эти изменения осуществлять.

Большой вклад в проведение мероприятия сделал Фонд волонтеров Украины. Руководитель организации Тимофей Нагорный объединил вокруг себя меценатов, предпринимателей и неравнодушных граждан со всей страны, чтобы вместе подарить праздник детям Донбасса, которыми постоянно занимается его организация.

Марина Ериняк, директор фонда «Хартс», рассказала, что цель БФ показать своим примером, что помогать — это просто и особенно важно во время, когда тысячи людей действительно требуют внимания и заботы.

Организаторы мероприятия уверяют, что и в дальнейшем всячески будут помогать и заботиться о каждом, кто в этом нуждается, и верят, что таким образом смогут изменить Украину к лучшему.