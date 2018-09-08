Паризький тиждень дизайну приніс Україні перемогу і визнання

Французька столиця в ці дні традиційно живе прекрасним – тривають дві величезні виставки дизайну: Paris design week та Maison&Objet.

Наші дизайнери почали брати участь в цій авторитетнішій світовій події лише два роки тому. І український дизайн вже став у Парижі помітним явищем.

Але цьогорічний Paris design week можна вважати апогеєм цікавості до креативу українців – національний стенд одразу став одним із найвідвідуваніших. Десять українських дизайнерів представили проект DIFFUSION, який показав різні напрямки молодого українського дизайну — від кераміки, освітлення, меблів до фешн і аксесуарів — та викликав неабияку цікавість у професіоналів.

Принаймні високу оцінку предметам дав засновник авторитетного дизайн-блогу Венсан Ромео (він був одним із експертів, що обирали участників серед усіх надісланих заявок на конкурс) (Blog Esprit Design Vincent Romero). До оцінок Ромео прислуховується дизайнерський світ далеко за межами Франції.

Надзвичайно несподіваною і гучною подією для українького проекту DIFFUSION стало також отримання Ігорем Скрипником премії Public RADO STAR PRIZE 2018, яку молодому дизайнеру вручили в Парижі під час святкового заходу в рамках тижня дизайну.

Українську локацію відвідав також директор SAFI Месьє Філіпп Брокар (Philippe Brocart) та як завжді активна Ірена Карпа, атташе по культурі посольства України у Франції.

Але високі оцінки українського дизайну нині у Парижі звучать не тільки на фестивалі Paris Design Week – водночас відкрилась виставка дизайну та декору Мaison&Objet, де представлено п’ять молодих, але перспективних українських дизайнерських брендів меблів, світла та декору для інтер’єру. Вже в перший день виставки до невеликого і витонченого стенду відчувається велика цікавість: виробники вже отримують перші пропозиції від відомих компаній про співробітництво, а міжнародна преса та блогери залюбки спілкуються з дизайнерами і фотографують об’єкти виставки.

Загалом паризьку публіку цього вересня підкорюють своїм дизайн мисленням понад 15 українських дизайнерів. Імена деяких вже добре відомі за межами України – це Катерина Соколова, Павло Вєтров, Віктория Якуша, Юрій Ринтовт, Андрій Могила, Юлія Яланжи, львівское бюро «Hochu Rayu», Констянтин Кофта та інші. Є дизайнери і бренди, які беруть участь у цих виставках вперше.

Таке масштабне представництво України стало можливим завдяки підтримці Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Проект фінансується в рамках ініціативи EU4Business Європейского Союзу. Адже без підтримки молодий український дизайн навряд чи зможе потягнути участь у таких міжародних подіях. Зазвичай таку підтримку у європейських країнах надає держава. Цього ж разу розвитку українских креативних індустрій сприяє програма Європейського Союзу.

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