Партія «Патріот» вимагає законодавчо оголосити окупаційні адміністрації «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями

У спеціальній Заяві партії йдеться про необхідність забезпечення правового підґрунтя по унеможливленню застосування всіх видів виборчих процедур і підходів на тимчасово окупованих територіях.



Оголошення «владою» “ДНР” і “ЛНР” псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, залишається одною з резонансних тем обговорення в українському політикумі та у світових дипломатичних колах.

Як відомо, МЗС України заявило про те, що у випадку проведення голосування його результати будуть «юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою».

Реакція прозвучала також із США – спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що «проведення виборів – нелегітимне не лише з огляду на безпекову ситуацію, але також і тому, що це – утворення, які не мають існувати».

В Україні системну узагальнену позицію озвучила політична партія «Патріот», яку очолює Микола Голомша. У Заяві, опублікованій на офіційному сайті політичної сили, намір “ДНР” та “ЛНР” розцінюється як акт загострення агресії РФ проти України, який несе загрози для громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, «через створення умов для заворушень і деструктивних дій, що можуть призвести до людських жертв серед мирного населення».

Враховуючи цю небезпеку, партія «Патріот» вимагає, серед інших кроків, «провести спеціальне засідання РНБО, на якому дати оцінку незаконним діям російського агресора та його сателітів, доручивши МОУ, МЗС України, СБУ і ГПУ та іншим центральним органам виконавчої влади вжити невідкладних заходів із розв’язання цієї кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, включаючи звернення до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН».

Також «Патріот» вважає необхідним ініціювати скликання спеціального засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози загострення агресії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях для прийняття рішень та вжиття заходів для недопущення проведення псевдовиборів та запобігання погіршення ситуації в ОРДЛО.

«З метою забезпечення правового підґрунтя по унеможливленню застосування всіх видів виборчих процедур і підходів на тимчасово окупованих територіях безоглядно на будь-яке законодавство, базуючись на положеннях прийнятого 18.01.2018 р. Закону України “Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях”, – вжити заходів щодо невідкладного прийняття закону, яким визнати окупаційні адміністрації на окупованих територіях Луганської, Донецької областей та в Автономній республіці Крим – терористичними» – йдеться в Заяві партії.

Залиште свою думку!