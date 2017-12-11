Параісторичний роман Андруховича вийде в світ до кінця року

Книжка Юрія Андруховича побачить світ наприкінці цього року у видавництві Meridian Czernowitz

28 грудня у Чернівцях відбудеться автограф-сесія письменника, а вже з наступного дня новинку можна буде знайти на полицях книгарень України.

«Коханці Юстиції» – це параісторичний роман, у якому окремі життєписи з притаманною автору композиційно-стилістичною майстерністю об’єднуються в художню цілість і аж волають про восьми-з-половиною-серійну кінематографічну реалізацію.

За словами Юрія Андруховича, «Коханців Юстиції» він почав писати 27 років тому, навіть не знаючи про те, що це буде роман і що він саме так називатиметься.

«І щоб він мені врешті написався, я мусив кілька разів ставати іншою людиною. Я не вигадував цих історій: вони самі мене знаходили, а я лише доповнював їх вірогідними деталями. Хотілося створити густо-насичений і в той же час абсолютно захопливий текст, від якого читачеві дуже нелегко відірватися. Судячи з реакцій перших читачів, це значною мірою вдалося».

Ілюстрації до роману зробив художник і дизайнер Артем Колядинський. Літературний редактор – Олександр Бойченко.

За матеріалами weche.info

Залиште свою думку!