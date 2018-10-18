Отримати комплект для новонароджених можуть не всі батьки

Є вийнятки.

Про це повідомила представник Мінсоцполітики Оксана Сулима.

Вона нагадала, що «пакет малюка» отримує кожна породілля під час виписки з пологового будинку (в тому числі приватного) або впродовж місяця після народження дитини. Якщо в лікарні не буде бебі-боксу, то працівники соцслужб зобов’язані пізніше привезти його додому.

За словами Сулими, допомога від Кабміну не передбачена тим жінкам, які вирішили народжувати вдома. Також бебі-бокс не отримує мама, яка офіційно відмовляється від дитини в пологовому будинку. Слід нагадати, згідно з ініціативою Кабміну, з 1 вересня в українських пологових будинках батькам новонароджених почали видавати дитячі набори – бебі-бокси. У набір входить 25 речей (підгузки, серветки, пелюшки, шапочки, повзунки, матрацик, пледи, косметичні засоби і термометри) загальною вартістю до 5 тисяч гривень.

На сьогодні, за даними Мінсоцполітики, «пакети малюка» вже отримали понад дев’ять тисяч українських породіль.

За матеріалами nday.te.ua

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