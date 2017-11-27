Особенности эксплуатации фильтров-кувшинов
Ни для кого не секрет, что грязная вода может вызывать проблемы в работе организма. Водопроводная вода содержит в своем составе различные примеси и вредные бактерии.
Их попадание в человеческий организм может привести к ухудшению кровообращения и пищеварения. Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует употреблять только очищенную воду.
Можно покупать прочищенную бутилированную жидкость или заказывать ее доставку на дом. Но самый бюджетный вариант — использовать очистительную систему дома. Для консультации и заказа такой системы можно обратиться к специалистам сайта https://ua.ecosoft.com/. Также можно приобрести фильтр-кувшин.
Особенности использования кувшинов
- Если вы купили кувшин, в первую очередь его необходимо промыть под напором воды. При этом желательно воспользоваться моющим средством.
- Всегда нужно вовремя менять сам картридж. Обычно его ресурс эксплуатации составляет около трех месяцев. По истечению этого срока в нем собираются вредоносные бактерии и микроорганизмы, опасные для человека.
- Прежде чем поменять сам картридж, необходимо тщательно промыть емкость, а также крышку фильтра. Для промывки также используйте моющее средство, только более мягкое. Сам картридж нет смысла промывать. Вы все равно не сможете восстановить его работоспособность.
- Следите за тем, чтобы очищенная жидкость не хранилась в резервуаре больше 12 часов. Суть в том, что после фильтрации и удаления хлора в ней быстро размножаются бактерии. Через 12 часов после очистки такую жидкость просто нельзя употреблять в чистом виде. Поэтому ее придется кипятить. Если нужно хранить долго, воду следует перелить в стеклянную бутылку или банку, а саму емкость поставить в холодильник. Однако и это не значит, что воду можно хранить долго — не более трех дней.
- Никогда не держите картридж сухим. Важно, чтобы в кувшине всегда была жидкость, иначе картридж может испортиться. Также фильтрующий элемент нельзя хранить под воздействием солнечных лучей.
Если картридж все же не использовался какое-то время, сразу эксплуатировать его нельзя. Нужно прогнать через кувшин две порции воды, после чего слить ее в канализацию — пить ее нельзя. Сам по себе кувшин — самый простой по конструкции вариант фильтра. Тем не менее, он позволяет эффективно очищать воду и добиться удаления из нее основных опасных микроорганизмов и бактерий.