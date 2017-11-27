Особенности эксплуатации фильтров-кувшинов

Ни для кого не секрет, что грязная вода может вызывать проблемы в работе организма. Водопроводная вода содержит в своем составе различные примеси и вредные бактерии.

Их попадание в человеческий организм может привести к ухудшению кровообращения и пищеварения. Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует употреблять только очищенную воду.

Можно покупать прочищенную бутилированную жидкость или заказывать ее доставку на дом. Но самый бюджетный вариант — использовать очистительную систему дома. Для консультации и заказа такой системы можно обратиться к специалистам сайта https://ua.ecosoft.com/. Также можно приобрести фильтр-кувшин.

Особенности использования кувшинов

Если вы купили кувшин, в первую очередь его необходимо промыть под напором воды. При этом желательно воспользоваться моющим средством.

Всегда нужно вовремя менять сам картридж. Обычно его ресурс эксплуатации составляет около трех месяцев. По истечению этого срока в нем собираются вредоносные бактерии и микроорганизмы, опасные для человека.

Прежде чем поменять сам картридж, необходимо тщательно промыть емкость, а также крышку фильтра. Для промывки также используйте моющее средство, только более мягкое. Сам картридж нет смысла промывать. Вы все равно не сможете восстановить его работоспособность.

Следите за тем, чтобы очищенная жидкость не хранилась в резервуаре больше 12 часов. Суть в том, что после фильтрации и удаления хлора в ней быстро размножаются бактерии. Через 12 часов после очистки такую жидкость просто нельзя употреблять в чистом виде. Поэтому ее придется кипятить. Если нужно хранить долго, воду следует перелить в стеклянную бутылку или банку, а саму емкость поставить в холодильник. Однако и это не значит, что воду можно хранить долго — не более трех дней.

Никогда не держите картридж сухим. Важно, чтобы в кувшине всегда была жидкость, иначе картридж может испортиться. Также фильтрующий элемент нельзя хранить под воздействием солнечных лучей.

Если картридж все же не использовался какое-то время, сразу эксплуатировать его нельзя. Нужно прогнать через кувшин две порции воды, после чего слить ее в канализацию — пить ее нельзя. Сам по себе кувшин — самый простой по конструкции вариант фильтра. Тем не менее, он позволяет эффективно очищать воду и добиться удаления из нее основных опасных микроорганизмов и бактерий.

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