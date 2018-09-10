Осенние женские ботинки: самые популярные модели 2018-2019 года

В конце августа во всех обувных магазинах начинается распродажа летней обуви, и появляются новые коллекции женских ботинок и туфель 2018-2019.

Если вы решили обновить свой гардероб на осень, вам стоит больше узнать о трендах этого сезона. Тогда вы точно не растеряетесь и не «утонете в море» ботинок.

Гранж

Массивные ботинки женские с ремешками, железными вставками и шнуровкой. Сначала подобную обувь носили лесорубы, строители, а позже – байкеры. Она была сделана из прочного материала и выдерживала большие нагрузки. Но дизайнеры быстро поняли, как женская нога элегантно смотрится в таких ботинках, и начали создавать коллекции в стиле гранж. В этом сезоне «байкерские» модели снова «на вершине». Появились новые коллекции от Sasha Fabiani, IIvi, Aquamarin и Basconi в интернет-магазине Favorite shoes.

Спорт шик

Стиль можно характеризовать двумя словами: спортивно и гламурно. Девушки, которые любят комфорт, но при этом хотят выглядеть стильно, выбирают спорт шик. Ботинки от Lottini, Le’Berdens, Vigotti на низком ходу c меховыми вставками и блестящими аксессуарами сделают ваш образ ярким и современным.

Челси

Ботинки с резиновыми вставками по бокам. Их легко надевать и снимать. Именно из-за этого модель имеет такую большую популярность. Сделайте свою осень яркой с осенними челси от Sasha Fabiani.

Дерби

Преимущество этой модели в том, что она подходит девушкам с широкой ногой. Боковины прикреплены поверх, так что ширину можно регулировать с помощью шнуровки. Модели дерби на небольшом каблуке с железными вставками на мыске от Medea сделают образ нескучным и женственным.

Комбинирование материалов

Трендом этой осени стало совмещение натуральной кожи с лакированной или замшей, текстурной кожи и гладкой. Причем вставки часто асимметричные, так обувь выглядит очень интересно и бросается в глаза издалека. Найти много новых моделей комбинированных осенних ботинок можно на сайте https://favoriteshoes.com.ua/ru/botinki-osennie/. Здесь собраны самые популярные бренды, вы точно найдете свою пару.

Советы по выбору ботинок

Если у вас широкая лодыжка, подбирайте модели, которые не заканчиваются на самой узкой части ноги.

Даже небольшой каблучок поможет немного подкорректировать фигуру, если есть такая необходимость.

Если у вас широкие ноги, не покупайте обувь с сильно зауженным мыском. Лучше выбрать со шнуровкой или резиновыми вставками.

Если хотите подчеркнуть стройность своих ног, приобретайте обувь с широким голенищем.

Стильные образы

Ботинки высотой до щиколотки можно носить с классическими брюками, чино, джинсами-бойфренд, а те, что повыше – с узкими или укороченными штанами.

Кожаные ботинки на тракторной подошве, легкое шифоновое платье и куртка-косуха – ультрамодный молодежный лук.

Обувь в спортивном стиле сочетайте с ярким бомбером и модной узкой шапочкой.

Удачных покупок с интернет-магазином Favorite shoes, пусть эта осень принесет вам много радости!

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