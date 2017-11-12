Оптимальный выбор для покупки металлопроката в Киеве

Несмотря на то, что человечество использует металл с доисторических времен, достойной альтернативы ему так и не нашлось. Сегодня без этого материала не может нормально функционировать ни одно строительное, монтажное или производственное предприятие. От его качества напрямую зависит результативность и бесперебойность работы таких компаний

Специалисты фирмы «КОМБИНАТ БУД СЕРВИС» отлично это понимают, поэтому предлагают своим клиентам только первоклассную продукцию. К заказу доступны арматура в Киеве , труба и другой металлопрокат в ассортименте.

Профиль

Фирма представляет собой оптово-розничную металлобазу. Объект расположен на правом берегу Днепра, что очень удобно для застройщиков, монтажников и производственников, работающих в центральных районах. На территории предприятия находится склад металлопроката. Здесь же есть все необходимое для порезки и погрузки продукции. Автопарк компании укомплектован современными грузовиками, с доставкой проблем не будет.

Каталог товаров

Являясь многопрофильной организацией, «КОМБИНАТ БУД СЕРВИС» может комплексно удовлетворить потребности в металлопрокате клиентов любого ранга. Для заказа доступны следующие группы товаров:

Металлопрокат. Основное направление работы компании. Предлагается круглая и квадратная труба, швеллер, двутавровая балка, уголок и арматура.

Железобетон.К заказу доступны плиты перекрытия, лестничные марши, строительные и фундаментные блоки, кольца для колодцев, бордюры и многое другое.

Сетка. В наличии всегда есть кладочные и сварные разновидности с различным размером ячейки.

Электроды. Предлагаются изделия марок «ЦЛ» и «АНО». При заказе от ста килограммов доставка осуществляется бесплатно.

Прерогативы лидера

Покупая металлопрокат в Киеве у компании «КОМБИНАТ БУД СЕРВИС», клиенты получают массу неоспоримых преимуществ. Вот наиболее очевидные:

Многообразие выбора. В каталоге предприятия несколько десятков наименований.

Высокое качество. Фирма работает только с проверенными производителями. Вся продукция снабжена сертификатами соответствия.

Привлекательные условия. Менеджмент компании проводит демократичную ценовую политику, искусственно не завышая прайс на реализуемую продукцию.

Первоклассный сервис. Предоставляются профессиональные консультации. Осуществляются порезка, погрузка и доставка. Возможны различные способы оплаты.

В Киеве сложно отыскать более выгодные условия!

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