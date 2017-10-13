«ОПГ Фунтик» или «Чёрный нотариус» на Днепре

Смутные времена всегда привлекали, привлекают и будут привлекать тёмных личностей, жаждущих погреть руки на всеобщей неразберихе.

В «лихие 90-е» на постсоветском пространстве гремела сомнительная слава рэкетиров и мафиози – а в наши дни «романтики с большой дороги» паяльнику и пистолету предпочитают Хозяйственный кодекс и бланк государственного образца. И, поскольку современные экономические пираты действуют более-менее интеллигентно, стоит ли удивляться появлению в рядах «джентльменов удачи» «леди» из Днепра?

Киевлянка Мирослава Иваненко (фамилия изменена по этическим соображениям), мягко говоря, удивилась, когда, вернувшись с работы в мае минувшего года, нашла в своей квартире на Оболони незваных гостей. Трое незнакомцев – двое мужчин и женщина – заявили, что взяли жильё Мирославы в аренду. Попасть внутрь ей не удалось: за время отсутствия госпожи Иваненко пришельцы успели сменить замки в дверях. Впрочем, подоспевшей полиции двери всё-таки открыли. Когда стражи порядка увезли горе-квартирантов в райотдел, Мирослава с изумлением обнаружила: все документы на квартиру бесследно исчезли.

Строго говоря, квартира на Оболони принадлежала не самой Мирославе, а её умершей бабушке. Всего пожилая женщина оставила после себя четверых наследников: саму Мирославу, её мать, отчима и младшую сестру. Право собственности решили не переоформлять, пока сестре не исполнится 18. Такая медлительность семью Иваненко и подвела. Из-за того, что законной владелицей жилья была покойная бабушка, «проблемная» квартира не значилась в имущественных реестрах. Этим воспользовались злоумышленники, имевшие доступ к реестру имущественных прав. Вскоре выяснилось, что печальная участь постигла не только Иваненок, но и ещё 6 квартировладельцев на одной только Оболони. В госреестре прав на недвижимое имущество юристы обнаружили странное решение Дарницкого суда, согласно которому 7 квартир в этом районе признаны собственностью некоего Юрия Литвиненко.

«Решение это не просто противоречит действующему законодательству, оно имеет признаки подделки, поскольку само решение датировано 2000 годом, в то же время содержит в себе ссылки на нормы законодательства, которые были приняты только в 2004 году», – говорит адвокат семьи Иваненко Анна Бачинская.

Дальше – больше. Оказывается, загадочный Литвиненко, якобы, задолжал кипрской офшорной фирме “Навсикая Девелопмент ЛТД” (зарегистрированной, как ни странно, позже, чем датирована долговая расписка). И, как «честный» должник, в 2015-м году «расплатился» с «киприотами» недвижимостью – в том числе, и квартирой Мирославы. Далее фирма с солнечного острова провела с квартирой ещё пару фиктивных сделок (одну – на вымышленное лицо, вторую – на подставное), и уже затем сдала в аренду людям, которых Мирослава обнаружила у себя дома майским вечером 2016-го.

Налицо – наглая мошенническая схема. В которой – среди подставных и фиктивных – просматривается всё-таки одно реально существующее лицо. А именно – нотариуса, который удостоверял все жульнические сделки. Зовут этого человека Анна Олеговна Павловская, а ведёт она свою нотариальную деятельность в славном городе Днепре. О ее роли в истории с квартирными махинациями в столице пишет, в частности, издание «Днепроград» в материале «Пастка для Панни або “Чорні правники” Дніпра».

Спустя непродолжительное время после скандала с квартирой Иваненко, имя Анны Олеговны вновь всплыло в СМИ, в частности издание «Верховенство права» поведало очередную дивную историю мошенничества, произошедшего в бывшем Днепропетровске. Елена Кушакова, вернувшись с работы (знакомое начало), обнаружила, что в её частном доме по улице Жуковского, 4, где днепрянка прописана вместе с пятью своими детьми, орудуют неизвестные. Какие-то люди бодро и резво переоборудовали одноэтажный домик в двухэтажный офис. В офис заехало частное предприятие «Фунтик» – принадлежащее… Анне Павловской, частному нотариусу. Как выяснилось впоследствии, «Фунтик» купил у подставного лица ещё шесть помещений по всему городу. А бывшему дому Елены Кушаковой решением местного суда присвоили новый адрес; это сильно усложнило борьбу многодетной матери за свои права – ещё бы, ведь во всех документах значится совсем иное здание, с другим номером, так что, руки прочь от «Фунтика» и честного нотариуса Павловской!

Как позже выяснилось, это не первая и не последняя история, в которой живое участие приняла владелица «Фунтика» Анна Олеговна. Так, в апреле прошлого года она зарегистрировала сделку о купле-продаже квартиры между жителем Днепра Александром Грингаузом (покупателем) и Валентиной Проскурой (продавцом). И всё бы ничего, если бы гражданка Проскура не умерла ещё в 2010-м (!) на Камчатке (!!), куда уехала много лет назад (!!!). Скандал получился громким, но, сошел нотариусу с рук, хотя в прессе даже публиковались документы, доказывающие аферу с «воскрешением мертвых».

Ну и нельзя не упомянуть громкую историю с рейдерским захватом складского комплекса в Днепре, по улице Героев Сталинграда, 147 Т, описанную изданием «Антирейдер». Именно противоправные действия Анны Павловской, в упор «не заметившей» наложенного на склады судебного ареста и зарегистрировавшей фиктивную сделку, позволили захватчикам «отжать» спорные помещения.

Между прочим, именно на бланке частного нотариуса Павловской А. О. было составлено заявление, написанное от имени бывшего генерального директора ТС «Обжора» (Донецк) Евгении Бурун. В данном заявлении бывшего владельца «Обжоры», экс-дончанина, а ныне депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в финансировании терроризма и незаконной деятельности на временно неконтролируемых территориях. Причём сама Бурун в интервью «Комсомольской правде в Украине» решительно опровергает своё авторство, и заявляет, что даже не знакома с Павловской, и заявляет о намерении отстаивать свои права и доброе имя в суде. Впрочем, удивляться тут нечему: подлогом больше, подлогом меньше – не всё ли равно?

Дел, в которых фигурирует «чёрный нотариус» Павловская, более чем достаточно для серьёзного расследования. Но – каким-то «чудом» одиозная мадам избегает внимания государевых людей. А все доказательства преступных действий сверхъестественным образом либо теряются, либо портятся. Например, судебное решение, согласно которому квартира Мирославы Иваненко перешла подставному лицу, оказалось… залито кровью. Чья кровь пролилась в архиве Дарницкого райсуда, кто пожертвовал собою, дабы спасти мошенников от законного наказания – загадка, разобраться в которой пытались даже журналисты программы «Гроші» .

А Анне Олеговне и горя мало. Она тем временем раздаёт бодрые интервью на местных каналах в качестве… волонтёрки, помогающей фронту. Да ещё и не с бухты-барахты, а от имени общественной организации «Сила Днепра», близкой к нынешнему мэру Днепра Борису Филатову. Не это ли высочайшее заступничество хранит от ответственности за содеянное человека, которого при любых других условиях давно осудили бы на длительный срок?

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