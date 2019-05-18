Оперна діва, два баси, баритон і тенор співатимуть під стінами Софії Київської

В останні роки вони нечасто бувають в Україні, а їх рідний український глядач позбавлений можливості чути їхні голоси.

За кордоном квитки на оперні вистави за їхньою участю коштують сотні євро. Почути їх – таких різних, таких бездоганних і таких талановитих на одній сцені в один день та ще й безкоштовно – подарунок долі.

В концерті open-air до Дня Європи в Україні візьмуть участь українські виконавці, що здобули за останнє десятиліття світове визнання і стали окрасою кращих оперних сцен світу: Людмила Монастирська, Валентин Дитюк, Сергій Магера, Тарас Штонда, Андрій Бондаренко. Їм аплодують глядачі найпрестижніших сцен світу – «Ла Скала», «Метрополітан-опера», «Ковент-Гарден», Цюріхської та Берлінської опер та багатьох інших.

«Його баритон захоплює своїм чарівним розміреним тембром і бездоганним фразуванням» – The Guardian про українця Андрія Бондаренка.

«Він власник бас-кантанте – голосу, який приніс славу Федору Шаляпіну й Борису Гмирі. На батьківщині оперного мистецтва його нагородили орденом Зірка Італії», – а це вже про Сергія Магеру.

«Валентина Дитюка називають «українським Паваротті», відзначаючи красу і тембральне різнобарв’я його голосу», – пише газета «День».

«Тарас Штонда – міжнародна знаменитість. Його справедливо називають одним із найкращих басів сучасної опери», – констатує «Дзеркало тижня».

Міжнародні музичні оглядачі називають Людмилу Монастирську спадкоємицею традицій Марії Каллас і Монсеррат Кабальє.

19 травня на Софійській площі вони співатимуть надзвичайно Моцарта, Верді, Доніцетті, Россіні, Бізе, Гуно, Лисенко, Бетховена у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України під орудою головного диригента проекту Миколи Дядюри та запрошеного диригента Дмитра Логвіна. У концерті візьме участь Національна академічна хорова капела України «ДУМКА» під керівництвом головного диригента Євгена Савчука, яка святкує цього року своє 100-річчя.

Цікавий факт: художником оформлення сцени на Софійській площі стала підліток Александра Шпільфогель, яка вчиться в 9-му класі і дуже любить подорожувати світом. В Страсбурзі вона побачила багато лелек саме таких, які влітку кружляють над її домівкою в Києві. Вчитель розповів їй, що лелека за все життя сім’ю створює лише один раз. Цей птах подорожує Європою, але гніздечко звіває в Україні і діточки в нього з’являються також на батьківщині. Тобто лелека завжди повертається додому. Так і українці – подорожують світом, набираються знань та натхнення, але серце завжди кличе їх в Україну! Саме ця інформація надихнула Александру на створення колажу з нот українських пісень в образі дивовижної лелеки.

Організатори радять для зайняття комфортних посадкових місць прибути на площу не пізніше 19:00.

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