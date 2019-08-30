Олексій Фазекош: “Сильна і незалежна адвокатура з максимально розширеними правами є одним з базових бастіонів української демократії”

Європейський вектор розвитку зараз – це гуманізація правосуддя, а за таких умов можна і потрібно й надалі розширювати права адвокатів.

29 серпня 2019 року Олексій Фазекош в якості голови Ради адвокатів Закарпатської області та як президент Асоціації захисту прав юристів України взяв участь в круглому столі під символічною назвою “Чи не забагато прав у адвоката?”. У заході взяли участь представники НААУ, ВКДКА, рад адвокатів регіонів, відомі адвокати, міжнародні та національні експерти, науковці, представники ЗМІ та громадськості.

Грунтовні доповіді з означеної тематики, окрім Олексія Фазекоша, також представили голова ВКДКА Сергій Вилков, голова Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів Ганна Боряк, адвокати Юрій Григоренко, Олег Гарник та інші. Окремо зауважимо на інтерес до круглого столу зі сторони Міжнародної комісії юристів, яка продовжує моніторинг дотримання прав адвокатів в Україні.

Метою заходу стало всебічне обговорення стану дотримання прав адвокатів та необхідності розширення додаткових гарантій незалежності адвоката, його фізичної безпеки, закріпленої в законодавстві та запобігання ризикам обмеження адвоката в процесуальних правах у ході подальшого впровадження судової реформи.

В результаті проведення круглого столу, обговорення та дискусій, учасники дійшли висновків:

1) Встановлені законодавчі гарантії адвокатської діяльності та наявність механізмів для їх реалізації – це індикатор демократичності суспільства, що утверджує розвиток України як правової держави. Не може бути звужене те, що задекларовано;

2) Кримінальним процесуальним законодавством встановлено, що права адвоката ідентичні з правами особи, якій він надає професійну правничу допомогу (за виключенням особистих прав цієї особи). Відтак спроба звузити сторону захисту у процесуальних правах неодмінно призведе до обмеження конституційних прав і свобод громадян.

Ось що зазначив з цього приводу Олексій Фазекош: «Сьогодні відбувся масштабний і представницький захід, організований НААУ, на дуже актуальну тему про роль адвокатури в сучасному українському суспільстві, і які права та гарантії своєї діяльності вони мають отримати в майбутньому. Чи потрібно їх зменшувати чи навпаки – посилювати. Я вважаю, що сьогоднішній круглий стіл однозначно дав відповідь: сильна і незалежна адвокатура з максимально розширеними правами є одним з базових бастіонів української демократії. І тому права адвокатів ніяким чином не можуть бути звужені. Важливим є те, що у нас на конституціональному рівні встановлене виключне право адвокатури захищати громадян. Це є досягненням європейського рівня. Взагалі, я хотів би також наголосити, що ті псевдореформи, які проводила минула влада, намагаючись підім’яти під себе адвокатуру, сподіваюсь, зараз будуть остаточно перекреслені. В свою чергу, і тут я виражаю консолідовану думку адвокатської спільноти Закарпаття, нове, в демократичний спосіб обране керівництво держави буде правильно розуміти роль адвокатури в нашому суспільстві в цілому, і в правовій системі зокрема. Європейський вектор розвитку зараз – це гуманізація правосуддя, а за таких умов можна і потрібно й надалі розширювати права адвокатів. На цьому стоять учасники круглого столу, на цьому стоїть українська адвокатура, на цьому стоїть усе українське суспільство!»

За матеріалами vectornews.net

Залиште свою думку!