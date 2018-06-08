Олександр Соловйов: «Зараз ми бачимо надпотужний запит на нові партії та обличчя»

Нещодавно, компанія «Соціс» опублікувала соціологічне дослідження за квітень. За його результатами, на парламентських виборах зараз українці готові провести до Верховної Ради 7 політичних партій.

Проте найцікавішими є дані про те, що 23,6% респондентів не визначились за яку партію віддати голос, таку відповідь дали 27,4% з тих, хто планує прийти на голосування. Окрім того, згідно з рейтингами, сучасні парламентські партії або зовсім не проходять до Ради або суттєво втратили підтримку порівняно з попередніми виборами.

«Це не перше соціологічне опитування, що показує такі результати, ‒ коментує Олександр Соловйов, лідер партії «РОЗУМНА СИЛА». ‒ І хоча місця в рейтингах змінюються, головний висновок один: зараз ми бачимо надпотужний запит на нові партії та обличчя у громадян України. Величезний відсоток людей, які не визначились, але готові йти голосувати, свідчить про те, що люди потребують змін, але не хочуть бачити старих політиків, ці затаскані та набридлі політичні проекти. Зараз головне – це зробити все можливе для того, щоб люди зрозуміли, що є альтернатива – молоді та незалежні партії, як наша «РОЗУМНА СИЛА». Наприклад, в цьому ж опитуванні 45% громадян вважають, що Україні потрібно визначити свій власний шлях розвитку та спиратися на свої ресурси. Україноцентризм – один з основних програмних принципів нашої партії. Але потужний супротив з боку влади і монополія в інформаційному просторі не дають змоги політикам нової генерації донести свою позицію та думки до громадян».

Політичні експерти зазначають, що на сьогодні в Україні тих політиків, які віддзеркалюють очікування громадян стосовно «нових облич», не так багато. «Протестний» електорат, який відрізняється в регіональному розрізі, знаходить таких політиків серед шоуменів або співаків через відсутність у широкому медійному просторі професійних нових політиків.

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