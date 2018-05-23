Олександр Соловйов: «Владі дуже зручно звинувачувати в отруєннях самих учнів»

Лідер партії «РОЗУМНА СИЛА» прокоментував ситуацію з отруєнням у школі Харкова

Відділ комунікації ГУНП України в Харківській області повідомив, що основна версія подій у Харкові в спеціалізованій загальноосвітній школі № 3: хтось з учнів розпилив газовий балончик з метою зриву навчального процесу. У поліції також зауважили, що сьогодні, 23 травня, навчальний процес у школі повністю відновлений. Напередодні, 22 травня, зі школи №3 в Харкові до лікарні зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані 35 дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Фахівці не виявили у приміщенні школи жодних отруйних речовин і газів.

«Владі дуже вигідно звинувачувати в отруєннях самих учнів», ­‒ відреагував на заяву поліції Лідер партії «РОЗУМНА СИЛА», Олександр Соловйов. «Я маю достатній досвід роботи в правоохоронних органах, щоб бачити коли розслідування намагаються “спустити на гальмах”. Це вже не перша ситуація після резонансного випадку в Черкасах, коли школярі отримують отруєння невідомою речовиною. І немає однозначних експертних висновків по жодному з цих випадків. Проте зараз на всіх каналах представники влади активно поширюють меседж, що це звичайне хуліганство самих школярів. Звичайно, це зручна для влади версія, адже непотрібно говорити про проблеми безпеки в країні. Але це ж діти! Я, як батько, і як тисячі інших батьків ставлю питання: чи захищені мої діти, коли вони перебувають в школі? Чи здатні сьогоднішні правоохоронці, в країні з великим рівнем терористичної загрози, убезпечити нас від подібних або куди більш жахливих випадків?»

Соловйов наголосив на тому, що ми не маємо права забувати – військові дії на Донбасі є причиною величезного неконтрольованого обігу зброї в країні. В цих умовах треба не заплющувати очі і не скидати все на дитячі витівки, а проводити масштабну інформаційну роботу в школах, робити все можливе, щоб убезпечити учнів. Правоохоронні органи повинні виробити механізм, який гарантуватиме безпеку дітей України від таких ситуацій‒ від отруєнь, розпилення небезпечних речовин, від хаосу та паніки.

Нагадуємо, 8 травня, під час лінійки у школі № 8 в Черкасах було зафіксовано випадок масового отруєння людей невідомою речовиною, внаслідок чого було госпіталізовано 53 дитини та двох дорослих. Загалом з симптомами отруєння звернулися 94 дитини. Всього на лінійці перебувало 424 учні.

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