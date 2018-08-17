Олександр Соловйов: «Уже в ООН бачать, яких масштабів досягає проблема з переселенцями»

В результаті конфлікту на Сході України зареєстровано 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, про що повідомляє Агентство ООН з питань міграції (Міжнародна Організація з Міграції).

Згідно з інформацією, зібраною МОМ, погіршується ситуація з працевлаштуванням переселенців. У червні 2018 року було зайнято 42% опитаних, що на 6% менше, ніж в березні цього року. Також з грудня 2017 року продовжив падати середній дохід внутрішньо переміщених осіб. Станом на червень 2018 року він знизився до менш ніж 2100 гривень, або 77 доларів США в місяць, йдеться в звіті МОМ. Зокрема, глава представництва МОМ в Україні Томас Лотар Вайс наголосив, що: «Україна переживає велику кризу, пов’язану з переміщенням осіб в Європі, з часів кризи на Балканах. Більш як 3,4 мільйона людей, постраждалих від конфлікту в Україні, потребують гуманітарної допомоги».

Олександр Соловйов, лідер партії «РОЗУМНА СИЛА», прокоментував заяву представників ООН: «Ситуація, в якій опинилися мільйони наших співвітчизників, є вкрай гнітючою. Працевлаштування, житло та соціальна підтримка – це першочергові питання, які держава повинна вирішити. Проте сьогоднішня влада, м’яко кажучи, робить украй недостатньо. Фактично переселенці, чиї конституційні права було порушено, залишаються на самоті з власними проблемами. Так не повинно бути в країні, яка претендує на статус європейської, адже саме людина і її права є основою європейських цінностей. А зараз в Україні відбувається справжня гуманітарна катастрофа, і вже в ООН бачать, яких масштабів досягає проблема з переселенцями».

Також Соловйов підкреслив: «Наша політична сила розробила програми для вирішення проблем переселенців, наприклад, щодо доступного житла. І якщо сьогоднішня влада не знає, як вирішити проблему, ми з радістю можемо підказати. Але мені здається, що в посадовців такого бажання немає. Понад усе мені шкода людей, яким доведеться чекати наступних виборів. Адже реальні ефективні рішення будуть прийняті тільки вже за нової влади».

Слід додати, що координатор програми надзвичайних ситуацій та стабілізації Представництва МОМ в Україні Естер Руїз де Азуа під час прес-конференції заявила, що опитані переселенці відзначають труднощі з працевлаштуванням через низькі зарплати, дефіцит вакансій, наявність статусу біженця або вік. Також вона зазначила, що це вже змусило 19% переселенців повернутися на колишні місця проживання.

Залиште свою думку!