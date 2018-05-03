Олександр Соловйов: субсидії «по-новому» означає, що на всіх не вистачить

Українцям з 1 травня цього року доведеться отримувати субсидії за новими правилами, в результаті впровадження яких частина користувачів вже не зможуть їх оформити. Лідер політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов впевнений, що це черговий доказ провальної тарифної політики влади.

Нещодавно Кабмін затвердив постанову № 329, якою встановив більш жорсткі вимоги до претендентів на державну допомогу. Мета нововведень одна – максимально зменшити армію одержувачів субсидій, яких сьогодні нараховується вже близько 7 млн ​​(!) сімей з майже 15 млн, які проживають в Україні.

За оцінками голови Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, вже найближчим часом в допомозі відмовлять як мінімум 20 % українців, які раніше її отримували.

«Комунальне рабство в нашій країні набирає обертів. Спочатку всіх заспокоювали субсидіями, а тепер починають їх поступово забирати. Відразу було зрозуміло, що весь це прожект з необґрунтованим підвищенням тарифів вийде населенню боком. У бюджеті величезна діра – 70 млрд грн. І це тільки за прогнозними показниками на 2018 рік. Борги населення за послуги ЖКГ б’ють всі рекорди за період незалежності. З власних мільярдів покривати цю різницю можновладці не хочуть, а тому будуть поступово затягувати паски. Звісно, не собі, а українцям.Ми впевнені, що тарифна політикапотребує термінового перегляду», –заявив лідер політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов.

Нагадаємо, що згідно з офіційними даними Держстату, борги населення за житлово-комунальні послуги вже становлять близько 30 млрд грн. За неофіційними даними, ця цифра вже наблизилася до 40 млрд.

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