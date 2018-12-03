Олег Ляшко начал отчетную конференцию с откровенных признаний

В свой день рождения лидер Радикальной партии отчитался о работе фракции за последние 4 года – такого мероприятия публично не проводила ни одна фракция за все годы Независимости – сообщает пресс-служба РПЛ .

Но перед тем, как приступить к самому отчету, народный депутат сделал несколько откровенных признаний. Сказал, что жизнь у него было не простой, но он бесконечно благодарен своей семье и родителям, без которых не было бы его самого. Ляшко позвал на сцену родных – жену Роситу и дочь Владиславу, которые сидели в первом ряду. Обнял и сделал небольшое лирическое отступление:

“У нас в семье постоянно идет дискуссия, на кого похожа Влада – на меня или на жену”, – рассказал Ляшко. Зал в один голос воскликнул – “На Вас!”.

“Чтобы никого не обижать, ни отца, ни мать, я скажу так – она ​​похожа на нас!”.

Также политик отметил, что хотел, чтобы в этот день за него порадовалась и мама, но она не смогла присутствовать на мероприятии – ее накануне забрали в больницу с пневмонией.

“Хорошо, когда родители могут видеть успехи своих детей… Я бесконечно благодарен своей маме”, – отметил Ляшко.

После этого на сцену вышел 27-летний парень Сергей Ухо из Борзнянского района Черниговской области и поблагодарил Олега Ляшко за то, что тот 6 лет назад спас ему жизнь. В 2012 году парень получил 85% ожогов тела. Политик организовал реанимобиль, вертолеты, благодаря такой оперативности жизнь парню удалось спасти.

“За тебя тогда все село просило. Какой это был год? 2012. У тебя после того, кажется, дочь родилась?”, – спросил Ляшко.

“Да, сначала сын, а потом и дочь. Я бесконечно благодарен Вам за все”, – отметил Сергей.

Вслед за ним к Ляшко подошел парень из Днепра, Никита Козаков, которого после смерти матери отчим хотел лишить жилья.

“Я увидел твой пост в Фейсбуке и не мог пройти мимо. Я сам веду соцсети и ставлю лайки. Я дал поручение нашему депутату Сергею Рыбалке, чтобы он помог, мы подключили юристов и не позволили обокрасть сироту”, – отметил он.

“В моей жизни появились вы, и появилась надежда”, – сказал парень.

Еще один выступающий, участник АТО Сергей Кошевец рассказал, что в 2014 году именно Ляшко первым пришел на помощь армии – организовал технику, снаряжение для бойцов.

“У нас появилась техника только благодаря вам, Олег Валерьевич”, – отметил Кошевец.

“И Сергею Скуратовскому. Он столько денег на фронт дал!”, – добавил Ляшко.

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