Официальное обращение Владимира Мунтяна

На официальном сайте ДЦ “Возрождение” размещено официальное обращение “Ложь и клевета будут наказаны”

“8 мая 2018 г. на одном из интернет-ресурсов «Релігійна правда» была опубликована информация о том, что на сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция с просьбой о прекращении деятельности «Всеукраинского Духовного центра «Возрождение». Автором петиции является Павел Федоров, бывшая «правая рука» пастора церкви «Посольство Божье» Сандея Аделаджи.

Поданная петиция – заведомо сфабрикованная ложь, ничем не подтвержденная информация и откровенная клевета, которой автор оскорбляет честь, достоинство и репутацию Апостола Владимира Мунтяна, и деятельность десятков тысяч христиан Духовного центра «Возрождение», а также разжигает межрелигиозную вражду среди верующих людей.

В свою очередь «Релігійна правда» публикует эту ложную информацию, приводя примеры о том, что молитвы за здоровье на богослужениях Духовного центра «Возрождение» наносят вред здоровью населения и даже приводят людей к смерти. Кроме того, в статье «Релігійной правди» говорится о том, что якобы некая польская семья отдала Апостолу Владимиру Мунтяну 470 тыс. евро,что является абсолютной ложью и клеветой.

Интересно, где эти люди, кому был нанесен вред молитвами Апостола за их же здоровье? Где та семья, которая отдала деньги Апостолу? Ответ в том, что нет никакой семьи, точно так же, как нет и людей, которым был нанесен вред. Очевиден тот факт, что вся приведенная в статье информация является заведомо сфабрикованной ложью, потому что деятельность Духовного центра Возрождения не имеет отношения к тому, о чем говорит Федоров Павел в петиции, и о чем пишут в «Релігійной правде».

Прочитав эту статью, возникает вопрос, как могут верующие люди брать заказную информацию и размещать ее на своем ресурсе, зная, что это все ложь? Если они позволяют себе так поступать, почему тогда их интернет-сайт называется «Релігійна правда», а не «Релігійна брехня», если на нем публикуется заказная и ложная информация, которая очерняет деятельность Апостола Владимира и Духовного центра «Возрождение»?

Данной статьей мы хотим оповестить всех, что мы намерены защищать честь и достоинство деятельности Духовного центра «Возрождение» и ее главы Апостола Владимира Мунтяна, и мы будем предпринимать все доступные меры против ложной и сфабрикованной информации, которую опубликовал автор петиции Павел Федоров, в том числе и путём подачи обращения в суд для разбирательства в данном вопросе.”

Руководство РОВДЦ «Возрождение»

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