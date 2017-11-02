Офисная мебель в интернет-магазине: удобные и функциональные столы-трансформеры

От качества и удобства офисной мебели во многом зависит эффективность работы специалистов, которые трудятся на благо компании большую часть дня

От качества и удобства офисной мебели во многом зависит эффективность работы специалистов, которые трудятся на благо компании большую часть дня и как минимум пять дней в неделю. Кроме функциональных качеств офисные элементы интерьера должны иметь привлекательный внешний вид, благодаря которому у посетителей формируется представление о серьезности и солидности фирмы. Именно поэтому к выбору и покупке меблировки для рабочих кабинетов необходимо подходить ответственно. Чтобы приобрести качественные изделия, можно ознакомиться с ассортиментом интернет-магазина Stylbest, состоящим из шкафов, тумб и столов. Полный каталог офисной мебели доступен на странице stylbest.com.ua/catalog_mebeli/ofisnaya_mebel/.

Стол-трансформер — отличное решение для офиса

Среди разнообразия офисной мебели особой популярностью пользуются столы-трансформеры. Чаще всего их устанавливают в кабинетах руководителей или в комнатах ожидания перед приемными. Также подобная конструкция может выступать в качестве полноценного рабочего места в офисе.

Такой вид мебели имеет различное исполнение. Форма столешниц также отличается большим разнообразием. Функциональный стол-трансформер характеризуется массой преимуществ:

имеет доступную цену;

из миниатюрного стола способен за минуту превратиться в конструкцию с большой столешницей (например, для ведения переговоров);

удобный;

отличается привлекательным внешним видом.

Стол-трансформер подходит для офисных помещений с ограниченной площадью. В сложенном виде он не занимает много места, но благодаря простому механизму трансформации при необходимости его легко разложить в любой момент.

Как правильно выбрать офисный вариант стола-трансформера?

В интернет-магазине Stylbest представлено множество различных моделей подобной мебели. Чтобы выбрать подходящее решение, необходимо определиться с основными параметрами изделия, такими как размер, форма и механизм трансформации.

Модель с овальной столешницей подойдет для просторного помещения. Если площадь ограничена, можно приобрести не менее элегантный круглый стол, который займет меньше места. Нередко подобный элемент мебели располагают возле стены или в углу. В этом случае следует предпочесть квадратные изделия.

Механизм трансформации — один из самых важных критериев выбора. Он может быть поворотным, раскладным, в виде бабочки. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, о которых можно подробнее узнать у консультантов интернет-магазина Stylbest.

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