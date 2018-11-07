Офисный шкаф с точки зрения дизайн-концепции помещения

Основополагающим критерием при выборе офисного шкафа является, безусловно, его функциональное назначение. Однако если вы твердо убеждены в конструкции нужной вам модели, его габаритах, материале изготовления и стоимости, на какой момент нужно обратить внимание?

Правильно, на его дизайн. Об этой характеристике ни в коем случае нельзя забывать, особенно если офисный шкаф приобретается «вдогонку», когда уже основная масса мебельных элементов приобретена. Да, безусловно, он должен гармонировать с остальной мебелью и интерьером помещения, но вовсе не обязательно должен повторять концепцию остальных мебельных элементов.

Дизайнерское видение офисных шкафов

Производители мебели предлагают следующие разновидности офисных шкафов:

1) секретер,

2) шкаф с распашными дверцами,

3) пенал,

4) шкаф-купе,

5) платяной шкаф.

Дизайнеры офисных интерьеров, настаивая на единстве дизайн-концепции всего помещения, допускают визуальное «выделение» некоей зоны. Чаще всего акцент делается на офисный шкаф. Этим приемом может быть достигнута одна или несколько целей:

· зонирование помещения;

· визуальное расширение пространства;

· маскировка «секретных зон»;

· акцент на конкретном отрезке помещения.

Эти приемы могут быть применены в нескольких случаях – при изначальной разработке интерьера офиса или при необходимости докупить офисный шкаф. В последнем случае достаточно сложно подобрать модель, идеально соответствующую уже имеющейся мебели. Вот тогда-то на помощь и приходит его нарочитое выделение из общей массы мебельных элементов. Достигается это путем особого оформления фасада офисного шкафа. Некоторые варианты оформления офисных шкафов можно посмотреть в каталоге по ссылке.

Варианты оформления фасадов офисных шкафов

1. При зонировании помещения, так же, как и при укрытии каких-то мест в офисе разумнее всего «растворить» шкаф. Для этого идеально подходят шкафы-купе, фасад которых оформляется в цвет стен. Чтобы повторялась и фактура, прибегают к оклеиванию фасада и стенок шкафа теми же обоями, которыми покрыты стены, с последующим покрытием их лаком.

2. Приемов расширения пространства также несколько. Это может быть зеркальная или глянцевая поверхность фасада, равно как и нанесенный 3D рисунок или пейзаж с качеством фотоизображения.

3. При необходимости визуального акцента на какой-то из зон помещения офисный шкаф становится контрастным пятном либо за счет цвета при однотипном конструктивном решении, либо за счет отличающейся конструкции – при одинаковом цвете и материале изготовления всех единиц мебели.

Мебельное производство Flash-Nika Мебель поможет вам оформить офис согласно вашим требованиям. Очень важно при выборе модели не забывать о дизайнерской составляющей офисных шкафов. Если у вас есть свои пожелания, то все необходимые правки можно внести в конструкцию изделия.

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