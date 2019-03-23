Одесские активисты начали сдавать своих спонсоров

В среду, 20 марта, в прямом эфире собственного шоу один из самых ярых одесских активистов, которых связывают со скандальным бизнесменом-застройщиком Аднаном Киваном, Михаил Кузаконь – честно признался, что работает на Кивана.

Он не стесняясь заявил, что «Киван – отличный ситуативный союзник».

Видео с откровениями так называемого активиста выложили на своей странице представители общественной организации «Наше місто – Одеса», сопроводив гневным комментарием. «Учитывая тот факт, что он (Кузаконь – Ред.) и его соратники лично не имеют к сирийцу никаких претензий, то в остальном им глубоко плевать, что данный застройщик уродует наш город. Общественник говорит, что Киван бизнесмен и все, что ему нужно, покупает. Вне сомнений, среди таких покупок – и работающие на него активисты. Также Кузаконь не скрывает, что «7 канал», который финансируется Киваном, поддерживает его и других «жемчужных» активистов в борьбе с городской властью. К слову, властью, избранной одесситами, но не выгодной сирийскому застройщику, поскольку она не дает ему построить еще несколько десятков высотных «жемчужин» прямо в историческом центре города и в зеленых зонах на побережье», – заявили представители общественной организации «Наше місто – Одеса».

Следует отметить, что Михаил Кузаконь, бывший начальник коммунального предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение», не имел никаких претензий к «преступной власти», когда был муниципальным чиновником, и совмещал работу в мэрии с построением собственного полукриминального бизнеса. А вот, когда у него начались проблемы с компаньонами по бизнесу, тогда-то он и стал ярым активистом. К своей общественной деятельности Михаил Кузаконь подошел опять-таки с бизнес-сноровкой, взяв в компаньоны, вернее поступив на службу, к более крупному бизнес-магнату Аднану Кивану.

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