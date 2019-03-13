Общество и борьба с террористической угрозой

Украина подготовила новую концепцию борьбы с террором.

Указ президента Петра Порошенко пришёл на смену президентскому указу № 230, изданному в 2013 году. Нужно отметить, что террористические угрозы с созданием Исламского государства приобрели новые формы, поэтому уточнение государственной концепции является оправданной мерой.

Государствам, волею судеб, оказавшимся на переднем крае борьбы с этим злом, безусловно, будет интересно ознакомиться с израильским опытом противостояния терроризму. Израиль с момента своего воссоздания ведёт непрекращающуюся войну с террористическими организациями. В этой войне у еврейского государства есть неоспоримые успехи. Увы, в этой войне Израиль понёс и тяжелейшие потери.

За десятилетия этой войны государство выработало основные методы противостояния террористической угрозе. Конечно, я не стану здесь излагать тактические ходы израильских спецслужб. В этом нет необходимости, ведь благодаря израильским военным инструкторам уже даже в Африке известно, что такое «ловушка Мофаза». Поэтому я считаю за лучшее объяснить, на каких принципах строится израильское противостояние терроризму. Хотя, думаю, эти принципы вам хорошо известны, ибо имя им: права человека. И главные из них: право на жизнь и право на безопасность. Без их соблюдения, согласитесь, соблюдение прочих прав человека несколько меркнет.

Для борьбы с терроризмом в 1948 году в Израиле было введено военное положение. Оно действует по сегодняшний день и правительство (точнее все составы правительства в течение последних семидесяти лет) раз в полгода продлевает действие этого положение. Когда во время своих лекций я говорю об этом, аудитория всегда удивляется. В том числе и в Израиле. Да, израильтяне живут, не ощущая действия военного положения, равно как его не замечают гости нашей страны. Все демократические права и свободы израильским гражданам гарантированы. Так в чём же выражается действие военного положения?

Первое. Наличие административных арестов. Обладая вескими основаниями, спецслужбы имеют право на арест человека, подозреваемого в террористической деятельности. В течение месяца задержанного могут лишать возможности встречи с адвокатом. Суд может продлевать задержание подозреваемого на закрытых заседаниях, опираясь только на оперативную информацию спецслужб.

В разряд спецслужб Израиля входят Служба внешней разведки Моссад, контрразведка ШАБАК, военная разведка АМАН. Моссад и ШАБАК находятся в прямом подчинении министерству глава правительства, АМАН – Генштабу армии. Координацией работы спецслужб занимается Министерство по вопросам разведки (глава – министр Исраэль Кац). Действия спецслужб регулируются законодательными актами.

Второе. Особые методы дознания. Законом определены методы ведения розыска, дознания и следствия, допустимые при работе по предотвращению террористической угрозы. В случае, когда речь идёт о необходимости срочного получения информации, закон допускает применения того, что в тексте обозначено как «ограниченное физическое воздействие». В законе также указано, что включает в себя подобного рода «воздействие».

Третье. Наличие военной цензуры. Служба военной цензуры возглавляется командиром в звании генерала, который подчиняется непосредственно начальнику Генштаба армии. Работа военной цензуры регулируется законодательными актами. Задачей военной цензуры является недопущение утечки информации, имеющей оборонное значение. По закону, цензура имеет права контроля всех израильских СМИ, а также корреспондентов иностранных СМИ, работающих в Израиле. В случае особого положения (проще говоря – начала войны), Служба военной цензуры проводит мобилизацию резервистов, как правило, специалистов в иностранных языках. В мирное время представителями военной цензуры просматриваются все новостные сюжеты, идущие в записи, и цензор имеет право на купирование либо полную отмену показа сюжета. Это же касается и новостных сюжетов для радио. Во время трансляции новостных программ в прямом эфире, в аппаратной студии присутствует представитель военной цензуры, имеющий право прервать вещание в любой момент и без объяснения причин. Газета и любое другое периодическое печатное издание, допустившее публикацию, несущую закрытую информацию, может быть закрыто на срок до трёх дней, также без объяснения причин.

Повторюсь, израильтяне практически не ощущают действия норм военного положения. Как курьёз, можно упомянуть случай, когда один иностранный корреспондент отправил благодарственное письмо в Службу военной цензуры. Корреспондент благодарил своего цензора, мобилизованного университетского профессора, за то, что тот аккуратно исправлял допущенные в тексте грамматические ошибки.

Между тем, не стоит говорить, что указанные выше институты бездействуют. Это не так. И спецслужбы, и цензура честно выполняют свою работу. Поэтому общество, со своей стороны, даже в условиях военного положения, обязано контролировать работу служб, имеющих потенциальную возможность превысить свои полномочия. И общество выполняет свои обязанности.

Первое. Прокуратура. Созданная в рамках государственной прокуратуры служба надзора чётко отслеживает работу розыска, дознания и следствия.

Второе. СМИ. Даже в условиях наличия военной цензуры и отсутствия закона о свободе прессы, журналисты предают гласности случаи нарушения прав человека.

Третье. Общественные организации. Гражданское общество обеспечивает контроль над соблюдением прав человека в Израиле.

Четвёртое. Парламент. Депутаты, обладая парламентским иммунитетом и правом депутатского запроса, напрямую либо через парламентские комиссии (по иностранным делам и обороне, по внутренним делам и т.д.) по личной инициативе или по запросам граждан требуют разъяснений по любым вопросам, в том числе и вопросам, касающимся государственной безопасности.

При всей сложности нашей жизни, выбор израильского общества прост и понятен. Да, мы находимся под постоянной угрозой террористических атак. Да, наши противники используют разного рода «полезных идиотов» в авторитетных международных организациях для проведения бесконечных информационных и экономических атак на Израиль. Да, мир не всегда нас поддерживает в борьбе с террором.

Всё это так. Но это совершенно не значит, что воюя со злом, мы должны уподобляться нашим противникам. Израильское общество сделало однозначный выбор в пользу свободы и демократии. Опыт Израиля в его войне с террором доказывает, что можно добиться успехов в борьбе со злом, которым является терроризм, и при этом нет необходимости в сворачивании демократических институтов гражданского общества.

Более того. Только просвещённое демократическое государство способно полноценно противостоять угрозе терроризма. Думаю, украинское общество в целом поддержит эту мысль.

Ростислав Гольцман

Член правления Союза журналистов Израиль

Руководить комиссии по международным связям

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