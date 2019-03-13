Общественные организации переселенцев Донбасса объединились во всеукраинское объединение

Как заявил на пресс-конференции в “Интерфакс-Украина” лидер Всеукраинской платформы Донбасса Геннадий Борисичев (он же является главой Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ), общественное объединение инициировало подписание с топовыми кандидатами в президенты Украины публичного общественного поручения, в котором закреплены обязательства любого кандидата решить проблемы переселенцев.

В частности, в документе прописаны обязательства кандидата относительно поддержки и финансирования госпрограмм для обеспечения жильем ВПЛ, возобновление прав пенсионеров из Донбасса на выплату украинской пенсии, обеспечение права ВПЛ принимать участие в местных выборах, разработка и реализация комплексного плана по восстановлению мира на Донбассе, а также разработка и принятие специального закона о компенсации пострадавшим вследствие войны в Украине.

“Мы готовы предложить государству правовые механизмы, которые будут работать во благо Украины и людей! Мы имеем право требовать от государства компенсации, так как оно не смогло защитить наши права и наше имущество, а государство, в свою очередь, сможет требовать компенсации от РФ за причиненный материальный и моральный ущерб”, – сказал он.

По словам Г.Борисичева, в настоящее время “всего у пяти кандидатов в президенты в программах есть хоть какое-то видение по решению проблем Донбасса и его реинтеграции в состав Украины”.

Он также сообщил, что Всеукраинская платформа Донбасса уже подписала это поручение с Сергеем Тарутой и Александром Вилкулом, планируется подписание документа с Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко, Владимиром Зеленским и другими рейтинговыми кандидатами.

“Наш документ необходим для того, чтобы кандидаты, станут ли они президентами, займут ли другие высокие государственные должности или станут депутатами, по этому документу будут обязаны содействовать реализации всех программ, которые указаны в этом общественном поручении. Получив такой документ, мы получаем рычаг влияния на украинских политиков”, – сказал он.

Отвечая на вопрос о нынешней активности переселенцев, Г.Борисичев отметил, что около 90% временно перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса готовы принять участие в выборах президента Украины. “Мы много ездим по стране, проводим много встреч с переселенцами, много общаемся. В конце каждой встречи мы проводим так называемый социологический срез, по результатам наших встреч могу сказать, что около 90% переселенцев планируют принять участие в выборах”, – сказал он.

По его информации, около 80-90% ВПЛ уже получили открепительные талоны для голосования на выборах президента Украины. “Наконец наши земляки поняли, что если они не будут заниматься политикой, политика займется ими, как это получилось в 2014 году”, – сказал он.

При этом Г.Борисичев напомнил, что согласно данным Минсоцполитики в Украине зарегистрировано около 1,4 млн временно перемещенных лиц.

Всеукраинская платформа Донбасса – общественный союз, который объединил наиболее сильные организации и коалиции вынужденных переселенцев с целью защиты и восстановления прав переселенцев и других пострадавших от войны в Украине. Платформа официально зарегистрирована в 2019 году. Главой Всеукраинской платформы Донбасса является Геннадий Борисичев.

Основная задача Всеукраинской платформы Донбасса – формирование субъектности переселенцев и других пострадавших от войны в Украине для реализации важнейшего принципа взаимодействия пострадавших и власти: “ничего для нас без нас”.

Платформа продвигает основные пять приоритетов в защите прав переселенцев: увеличение финансирования жилищных программ, восстановление прав пенсионеров Донбасса на выплату украинской пенсии, восстановление избирательных прав на участие в местных выборах, принятие специального закона о возмещении вреда пострадавшим вследствие войны в Украине, разработка с участием общественности комплексного плана по восстановлению мира на Донбассе.