Оборудование для ресторанов и столовых – что необходимо знать

Профессиональное оборудование для кухни имеет ряд ключевых особенностей и характеристик, который позволяет использовать данную технику в самых жестких условиях эксплуатации.

По сравнению с обычными атрибутами и аксессуарами для домашнего использования такое оборудование более долговечное, производительное и функциональное, что неудивительно, ведь ему приходится работать практически без перерывов.

Подобрать оборудование для ресторанов maresto.ua достаточно просто, для этого вам понадобится помощь профессионалов и специализированный ресурс, предлагающий такую технику для:

кафе и баров;

столовых;

пабов;

ресторанов различной специализации.

Правильно подобранное и исправно функционирующее оборудование для ресторанов обеспечит процветание вашего заведения и отсутствие проблем с обеспечением бесперебойности приготовления пищи.

Ресторанное оборудование – это не только холодильные шкафы, мойки, плиты, конвектоматы, фритюрницы, печи, но и такие элементы, как система вытяжки, фильтрации, утилизации отходов и вентиляции. Элитные заведения очень внимательно относятся к этим компонентам, ведь отсутствие посторонних запахов на вашей кухне позволит приготовить более качественные блюда и при этом к вашему заведению не будет вопросов от контролирующих органов (санэпидстанции и прочих).

Оборудование для столовых по своей структуре мало чем отличается от аналогичного для дорогого ресторана. Исключением может являться лишь узкоспециализированная техника (для приготовления фондю или фритюра, например).

Оборудование для столовых – важные компоненты

Современные столовые предназначены для максимально широкого круга посетителей. В основном они предлагают доступные и недорогие блюда отечественной кухни, которые не менее вкусны и питательны, нежели итальянские пиццы или японские суши.

Как известно, основным продуктом для нашего человека является картошка, поэтому картофелечистка промышленная, обеспечивающая максимально быстрое избавление клубней от кожуры, является одним из основных элементов любой столовой.

Это достаточно универсальное оборудование, картофелечистка для молодой картошки прекрасно справится с обработкой овощей как нового, так и старого урожая. Наиболее оптимальный вариант для любого заведения – картофелечистка электрическая, которая отличается компактностью размеров и отменной производительностью. При минимальных затратах вы получите эффективный агрегат, который быстро окупит вложения.

Картофелечистка, купить которую можно в специализированных магазинах, это не единственное полезное оборудование для столовых. Для приготовления всевозможных салатов и первых блюд вам может понадобиться овощерезка.

Например, электрическая овощерезка позволит быстро нашинковать капусту, нарезать огурцы и морковь с использованием всевозможных насадок. Электрическая овощерезка кубиками порежет отварной и сырой картофель, свеклу и яйца для оливье или винегрета, причем это займет минимум времени и усилий с вашей стороны.

Как правильно купить овощерезку электрическую? С этим вам помогут специалисты магазинов, а также повара вашего заведения, которые знают примерный объем перерабатываемого продукта. Такие параметры оборудования, как мощность, производительность, универсальность (расширяемая за счет дополнительных насадок) необходимо учитывать в первую очередь, а уж затем сравнивать выбранные модели в ценовом диапазоне.

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