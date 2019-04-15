Обережність – понад усе: експерти назвали 5 наслідків неправильної експлуатації газової плити

Порушення правил експлуатації побутової техніки дуже часто призводить до неприємних або навіть небезпечних наслідків. І якщо використання блендера чи міксера не за призначенням може спровокувати, як мінімум, їхній вихід зі строю, то ігнорування техніки безпеки у процесі експлуатації газової плити взагалі може викликати цілу низку найрізноманітніших проблем.

Для власної безпеки користувачам варто уважно читати інструкції, а також слідкувати за станом кухонної техніки. У разі виявлення навіть мінімальних порушень у роботі газової плити слід негайно припинити її експлуатацію.

Експлуатація газової плити: 5 найпоширеніших помилок та їхні наслідки

Звичка залишати газову плиту без нагляду. У жодному разі не можна залишати подібні пристрої без контролю на тривалий час. Так, банальний похід в магазин, доки готується вечеря, може призвести до непоправних наслідків. Пожежа, отруєння чадним газом, витік та навіть вибух побутового газу. Використання неякісної, застарілої чи зламаної газової плити. Ігнорування необхідності заміни обладнання у кращому випадку залишить користувачів без можливості приготування їжі. Важливо пам’ятати, що газова плита повинна бути якісною та сучасною (і, бажано, оснащеною захисними механізмами). Дізнатися, як виглядає хороша газова плита з духовкою можна на сайті moyo.ua. Сушка текстильних виробів над комфоркою газової плити. Усім до єдиного власникам плит слід раз і назавжди запам’ятати, що газова плита – це найгірший і найнебезпечніший варіант сушарки для одягу. Тканина над відкритим вогнищем = величезна ймовірність пожежі. Діти поряд з газовою плитою. Важливо знати, що поблизу плити для дитини завжди існує загроза отримання опіків. Всього один необережний рух може стати прямим шляхом до травматології чи опікового центру. Будь-які кулінарні маніпуляції юних поварів мають супроводжуватися пильним наглядом дорослих. Використання газової плити у якості обігрівача. Обігріти приміщення за допомогою газової плити навряд чи вдасться, а от спровокувати пожежу – дуже просто (варто тільки втратити пильність буквально на кілька хвилин).

Спеціалісти наполегливо рекомендують ні в якому разі не ігнорувати необхідність планової діагностики газових плит, а також не проводити ремонтні роботи самостійно і не використовувати плиту, виходячи за рамки її призначення.

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