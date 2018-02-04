О тупых ботах и клинических идиотах. Две работы Андрея Пряхина

Глава Переяслав-Хмельницкой государственной районной администрации дружит на ФБ с Аксеновым и хвалит Гоблина, сдавшего Путину Крым, за правильный подбор кадров…

Общество, живущее в соцсетях, трудно чем-либо удивить. Они, соцсети, иногда до отвращения демократичны. Скажем, мы давно уже свыклись с тем, что в Фейсбуке мирно соседствуют противоречивые персонажи, олицетворяющие собой и украинскую власть, и верхушку «русского мира».

Стали обыденностью и «ботофермы»: каждый «небожитель» считает правильным содержание полезных идиотов, задача которых состоит в безудержном восхвалении любых движений царственного тела, которое оно (тело) отражает в своем аккаунте.

Это – обыденность Сети. Но и в этом болоте случаются, оказывается, настоящие откровения! Одно из которых проистекло сегодня со страницы одного из главных существ, клейменных «русским миром» – предателя, верного пса путинского режима – Сергея Аксенова.

Сегодня этот организм, считающий себя «главой республики Крым», засорил свой ФБ очередным рутинным постом о проведении «рабочей встречи» с новым «главой Бахчисарайского района Светланой Николаевной Львовой…»

Как водится, под этим эпохальным сообщением сразу выскочил услужливый бот, прокричавший осанну мудрости и кадровой прозорливости гражданина Аксенова. Комментарий являет собой образец услужливо-навязчивого подхалимажа: мол, «поздравляю коллегу» (Светлану Николаевну, усердно служащую оккупационному режиму, надо понимать). Работали типа вместе, знакомы, хороший кадр, надо брать…

И вот тут, граждане, кто стоит, – сядьте. Ибо переход на аккаунт аксеновского лизоблюда несет в себе информацию не для слабонервных: в роли услужливого бота на странице «Главы республики Крым» отметился тоже «глава». Глава Переяслав-Хмельницкой государственной районной администрации Андрей Пряхин!

Можно долго искать квалификацию сетевой активности этого украинского государственного чиновника, но самый лингвистически мягкий приговор тут может звучать только так – он полный клинический идиот.

В свою очередь, эта абсолютно точная характеристика порождает следующий вопрос – в Администрации Президента Украины, где назначаются главы госадминистраций, знают, что держат на службе персонажей с таким диагнозом? Или кадровый голод такой, что на подпись президенту подают кандидатов, с мягко говоря, аксеновым головного мозга?

Вот оно – дно. Ставленник президента, руководитель района, который можно без преувеличения назвать историко-культурной национальной колыбелью Украины, хвалит утырка, сдавшего Путину Крым, за правильный подбор кадров.

Совершить акт такого надругательства над клавиатурой компьютера мог, действительно, или тупой бот или клинический идиот. Господина Пряхина трудно заподозрить в том, что он получает зарплату в аксеновской конторе за нужное количество правильных постов. Значит – второй вариант. Интересно, у нас СБУ занимается клиническими идиотами? Или сразу прощают?

Может, Интернет ему отключите или компьютер заберете, чтобы не мог рукоблудить?

А лучше из кабинета выкинуть.

Но это уже к АП… Это ведь там решают. Или госадминистрацией руководить, или у Аксенова ботом работать. Царевым людям следует подумать, может ли человек объединять обе этих ответственных должности…

По материалам “Резонанс“

Залиште свою думку!