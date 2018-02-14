О «деградированном УБОПЕ» и «барыгах в законе»

По материалам “деградированного” УБОПа к уголовной ответственности привлекали членов ОПГ намного больше, чем сегодня выявляет НацПолиция, СБУ и Генеральная Прокуратура вместе взятых.

Можно было б промолчать, но не смог.

Называть бывших сотрудников УБОП “деградированными”, тем более такому руководителю, просто некорректно, чтобы давать оценку кому-либо, необходимо было проработать в службе или хотя бы иметь представление кто и как повлиял на работу подразделения.

УБОП надо было не ликвидировать, а реформировать, но для этого необходимо было иметь видение дальнейшей организации борьбы с ОПГ, а так как его не было, то что бы не морочить себе голову приняли решение – ликвидировать. Разве кого-то волновало, что направление борьбы с орг.преступностью будет “открытым”. Вас же предупреждали о возможных последствиях, однако тогда слушать никто не хотел.

При этом “большие специалисты” утверждали, что с этой работой справятся другие службы криминального блока. Ну что справились?

По материалам “деградированного” УБОПа к уголовной ответственности привлекали членов ОПГ намного больше, чем сегодня выявляет НацПолиция, СБУ и Генеральная Прокуратура вместе взятых.

Про воров в законе промолчу, это отдельная тема, профессионалы меня поймут, а для большинства могу сказать: они (воры в законе) и 20 лет тому, и сейчас, и в ближайшие 10 лет как влияли на определенную часть криминогенной обстановки, так и будут влиять, главное не дать им расширить эту “часть”.

Сегодня намного страшнее преступное сообщество “Барыги в законе” по сравнению с ворами в законе, они более существенно влияют на криминогенно-экономическую обстановку в стране.

“Барыги в законе” усовершенствовали воровскую структуру, имеют своих бизнесменов, своего “вора в законе”, в нужных государственных “местах” расставлены смотрящие, есть свои держатели общака (в кассе которых думаю намного больше, чем у “одесского”) и т.д. К сожалению, как сейчас говорят, без политической воли бороться с такой преступностью нереально.

И в заключение выскажу сугубо свое личное мнение, для эффективной борьбы с НАСТОЯЩЕЙ оргпреступностью, а именно с преступными сообществами должно быть создано независимое автономное спецподразделение аналогично Итальянской “Антимафии”.

Николай Хащевой

Экс-первый заместитель начальника Главного управления

по борьбе с организованной преступностью МВД Украины

По материалам “Резонанс”

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