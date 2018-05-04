Новые взрывы в Балаклее. Что не так с украинскими боеприпасами?

С 2017 года это уже четвертый пожар на складе боеприпасов в Украине

«Неспособность обеспечить безопасность хранения на складах боеприпасов для армии, когда в стране идут военные действия – это не просто преступная халатность, это предательство государственных интересов», – заявил Александр Соловьёв, лидер партии «РАЗУМНАЯ СИЛА».

3 мая на крупнейшем в Украине складе боеприпасов в Балаклее на Харьковщине снова произошёл пожар. Причиной нынешних взрывов стала детонация снарядов из-за наехавшего на взрывчатку танка. Об этом сообщил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов.

Во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное у стройство. Произошёл взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

Однако позже в Минобороны официально заявили, что причины возгорания еще выясняются.

С 2017 года это уже четвертый пожар на складе боеприпасов в Украине: в марте прошлого года взрывы в Балаклее гремели несколько дней, погибли два человека, в начале сентября прошлого года взорвался склад воинской части в селе Новоянисоль, недалеко от Мариуполя. Это лишь два десятка километров от линии фронта. А неделю спустя произошел мощнейший пожар на Винничине: рядом с селом Калиновка боеприпасы детонировали на расстоянии до 5 км.

Александр Соловьев отмечает, что взрывы складов боеприпасов в Украине приобретают шокирующий характер системности. Он напомнил, что основной версией всех предыдущих происшествий названа «российская диверсия».

«Военному руководству, конечно, удобно прятать за диверсией собственную халатность и неспособность контролировать ситуацию. На «кремлевский след» теперь можно повесить любое преступление. Однако стоит напомнить, что склад боеприпасов – закрытый, режимный объект, поэтому посторонние люди не могут туда зайти просто так, – объясняет Александр Соловьев. – Причину взрывов должно установить следствие, а домыслы и вымыслы всевозможных советников и экспертов по этому поводу звучат по меньшей мере нелепо».

Необходимо, еще до проведения большого расследования, задержать всех ответственных за организацию охраны складов и обеспечения пожарной безопасности и начать следственные действия. Но в условиях нынешней круговой поруки вместо того, чтобы наказать по самой высшей мере всех причастных к катастрофе, мы снова увидим лишь невнятное и затянутое следствие и имитацию наказания.

«Что бы ни явилось причиной – халатность руководства, диверсия или попытка скрыть факт торговли оружием – в любой цивилизованной стране такое событие немедленно повлекло бы отставку высшего военного руководства. Руководящие лица, которые отвечают за сектор обороны и безопасности, должны быть отстранены и заменены компетентными специалистами в этой сфере, а не просто политическими фигурами», – подчёркивает Соловьёв.

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