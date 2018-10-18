Новогодняя ночь в Карпатах: сколько стоит мечта

С наступлением осени все мы начинаем задумываться о том, что не за горами и зима. А чего все ждут от этого времени года?

Конечно же, снега, мороза, и самое главное – мы все с нетерпением ожидаем Нового года. Ведь в этот праздник даже заядлые скептики начинают верить в чудеса и возвращаются в детство.

Задумываясь о самом сказочном дне в году, мы начинаем строить планы по поводу того, как провести Новогоднюю ночь, и что преподнести близким к этому празднику? А ведь на эти вопросы есть один очень интересный ответ. Можно всем вместе отправиться ждать Деда Мороза в Карпаты.

Такой вариант идеален во всех отношениях. Можно будет не думать о культурной программе и развлечениях. В хороших отелях заблаговременно планируют такие вещи. Да и праздничное застолье обычно тоже входит в стоимость аренды номеров на Новый год. Но самое главное – радость, которую испытают родные, услышав о поездке, точно будет невероятной. А что еще так поднимает настроение в преддверии праздников, как счастье близких людей?

Где лучше остановиться

Раз уж речь идет не просто об отдыхе, а о маленьком отпуске к Новому году, стоит позаботиться о подходящем жилье. Отличной идеей будет аренда коттеджа в небольшом селе в горах. Легко представить, как в таком вот домике где-то совсем рядом живут Дед Мороз и Снегурочка. Вокруг царит такая красота, что дух захватывает. А что самое приятное – цены на отдых в Карпатах в небольших населенных пунктах намного ниже, чем можно предположить.

Так, очень уютный номер в коттедже с колоритным интерьером обойдется примерно в 9 000 гривен. А ведь в стоимость входят не только комфортабельные комнаты и высококлассный сервис, но и праздничный банкет. Кроме того, отдых в зимних Карпатах – отличный подарок. Так что оно того стоит. И не стоит забывать, что только в горах можно в Новогоднюю ночь почувствовать себя гостем настоящей сказки.

Чем разнообразить праздник

Если в планах у вас посещение зажигательных вечеринок и популярных развлекательных центров, имеет смысл остановить выбор на селах, которые расположены недалеко от Буковеля. Ведь этот курорт славится своими увлекательными забавами:

лыжными трассами разной сложности;

экстремальными развлечениями, вроде троллея или bike zip;

веселой ярмаркой;

сноутюбингом и санной трассой;

прогулками на собачьих упряжках и обзорными экскурсиями на вездеходах.

Кроме того, именно в Буковеле расположены известные на всю Украину VODA club и развлекательный центр «Бука». Побывать здесь, значит, отдохнуть там, где периодически бывают все наши любимые кумиры.

Важные нюансы

Поскольку желающих провести Новый год в Карпатах очень много, стоит заранее побеспокоиться о бронировании отеля. Если упустить время, можно либо столкнуться с необходимостью арендовать более дорогие номера, либо вовсе остаться без шанса провести волшебную ночь в горах.

Если цена на комнаты в отеле в Карпатах в новогоднюю ночь кажется слишком высокой, стоит как вариант рассмотреть отдых в горах в ближайшие к празднику дни. Так, в последние дни декабря или в первые несколько суток января без проблем удастся уложиться в сумму в 3 000 гривен. Но на эти периоды спрос тоже очень велик. Так что пока остальные готовят сани к зиме, стоит побеспокоиться о незабываемых праздничных каникулах в горах. Этот отдых уж точно останется в памяти на всю жизнь. А вместе с сувенирами и фотографиями придется захватить с собой и непреодолимое желание вернуться в Карпаты следующей зимой.

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