Нове свято на 9 травня запропонували ввести в Україні

Проектом закону пропонується встановити, що 9 травня працівники матимуть вихідний день і святкуватимуть одночасно День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День Європи.

Проектом закону Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів пропонується абзац шостий частини першої статті 73 КзПП доповнити словами “День Європи”. Проектом закону Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів пропонується абзац шостий частини першої статті 73 КзПП доповнити словами “День Європи”.

Відповідний законопроект вже опубліковано на сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, 9-го травня працівники матимуть вихідний день і святкуватимуть одночасно День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) і День Європи. Автори законопроекту пояснюють це тим, що з 2003 року Україна приєдналася до святкування Дня Європи, який відзначається в нашій країні в третю суботу травня

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував ухвалити даний законопроект за основу. Водночас, Головне науково-експертне управління, проаналізувавши законопроект, висловило свої зауваження.

Перш за все, зауваження пов’язані з тим, що в Україні вже склалася практика святкування Дня Перемоги (9 травня) і Дня Європи (третя субота травня) у різний календарний період. У зв’язку з цим, виникають певні сумніви щодо встановлення дати цих свят у КЗпП України в один день – 9 травня.

За матеріалами fakty.com.ua

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