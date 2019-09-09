Новые стандарты частной медицинской помощи

Медицинская помощь должна быть доступна круглосуточно – 24 часа в сутки, без выходных и праздников, пациент должен иметь возможность получить полноценное и качественное лечение.

С таким предназначением создавалось новое подразделение сети «Оксфорд Медикал» в Киеве – стационар на Березняковской, 30Б. Открытие современного стационара стало важным этапом в создании полноценной системы частной медицинской помощи, включающей:

амбулаторный прием (6 клиник в Киеве и 1 в Ирпене); хирургическое и стационарное лечение (с новейшим оборудованием и высококвалифицированным штатом); неотложную медицинскую помощь (приемное отделение и собственная служба скорой помощи).

Слаженная работа всех трех компонентов обеспечивается колл-центром клиники, находящимся на связи с пациентами в режиме 24/7. Обратившись к нам в любое время суток, вы можете быть уверены в том, что получите необходимую медицинскую помощь.

Приемное отделение

В приемном отделении помогают людям с острыми состояниями – резким и внезапным ухудшением самочувствия. Большинство пациентов обращаются со следующими жалобами:

боль в животе, спине, области сердца, в суставах;

головная боль или головокружение;

гипертонический криз;

отравление (пищевое, алкогольное);

расстройства пищеварения;

укусы насекомых или животных;

разного рода травмы (переломы, вывихи, ожоги, раны и пр.).

В приемное отделение, если позволяет самочувствие, можно добраться самостоятельно. Если же состояние пациента внушает опасения – можно вызвать нашу службу неотложной помощи, для транспортировки пациента под контролем врачей.

Пациент в приемном отделении проходит необходимые обследования, срочные анализы и получает медикаментозное лечение в виде таблеток, уколов или капельниц. Состояние пациента, поступившего в приемное отделение, находится под контролем врача и медсестры, которые в течение трех часов непрерывно отслеживают жизненно важные показатели.

По истечении этого времени большинство пациентов уже способны самостоятельно покинуть приемное отделение и закончить лечение на дому, амбулаторно или в условиях дневного стационара.

Стационар и хирургия полного цикла

Если состояние пациента тяжелое, то ему предлагается госпитализация в комфортабельных стационарных палатах, рассчитанных на одного или двух пациентов. Для пациентов, требующих постоянного внимания, оборудован блок интенсивной терапии (реанимация) с системами круглосуточного мониторинга жизненных показателей, аппаратом искусственной вентиляции легких и дефибриллятором. Там же проводят первые часы пациенты после проведенных операций.

Хирургическое отделение состоит из современного оперблока с двумя операционными, оснащенными исключительно новым и современным оборудованием, не имеющих аналогов в Украине, в большинстве случаев. На данный момент пациентам доступны:

общая хирургия (удаление аппендицита, грыж, желчного пузыря и пр.);

гинекологические операции любой сложности;

урологические вмешательства;

челюстно-лицевая хирургия;

ортопедические операции;

нейрохирургия;

пластическая хирургия;

онкохирургия;

эндокринологические вмешательства;

ЛОР-операции.

Хирурги «Оксфорд Медикал» специализируются на проведении лапароскопических и эндоскопических вмешательств, успешно внедрена радиоволновая и лазерная хирургия.

Неотложная помощь

Для предоставления скорой медицинской помощи наша клиника располагает современными автомобилями с медицинскими препаратами и оборудованием для диагностики, фиксации (наборы для накладывания шин при переломах) и бережной транспортировки (вакуумный матрас) пациентов. Кроме того, кареты неотложной помощи оснащены дефибрилляторами.

В сочетании с высокой квалификацией специалистов, из которых формируются бригады, это позволяет оказывать быструю и эффективную медицинскую помощь. Бригады скорой помощи нашей клиники могут оказать неотложную помощь или транспортировать пациента в приемное отделение, где у врачей будут более широкие возможности для диагностики и лечения:

УЗИ-аппараты экспертного класса;

компьютерный томограф Siemens Somatom;

рентген-аппарат Siemens MULTIX;

реанимация, которой могут позавидовать даже зарубежные колеги.

Узнать дополнительную информацию о клинике вы можете, позвонив по телефону (044) 204 40 40 или на сайте.

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