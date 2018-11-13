Невиконання владою ультиматуму Ляшка може призвести до масових протестів – експерт

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зробив термінове звернення до влади з вимогою негайно увімкнути опалення у всіх містах України.

На своїй соцсторінці https://www.facebook.com/863974376972286/posts/1934766453226401/ політик висловив солідарність із мешканцями Кривого Рогу, Павлограду, Сміли та інших міст, яким «Нафтогаз» досі не дав газ.

Ляшко переконаний, люди не повинні страждати через безвідповідальність і жадібність влади. Він закликав чиновників «Нафтогазу» повернути свої космічні премії до бюджету і покрити з цих грошей борги населених пунктів. Народний депутат також переконаний, якщо чиновники не можуть вирішити проблеми людей, вони не повинні обіймати свої посади.

«Я звертаюсь до Порошенка і до Гройсмана: включіть негайно людям газ, дайте тепло в квартири! Мільйони людей не можуть бути заручниками вашого непрофесіоналізму, безвідповідальності, нечесності і аморальності. Коли у вас теплі батареї у президентських, прем’єрських кабінетах – люди не можуть мерзнути», – заявив Ляшко.

Невиконання владою ультиматуму Ляшка може призвести до масових протестів – таку думку висловив політолог Олег Лісний.

«Вимоги Ляшка повністю збігаються з бажанням тих, хто опинився в такій дикій для європейської держави ситуації. До вимкнення опалення в українських містах привела не непогода, не аварії, а банальне невміння керувати. Тому закономірно, що люди швидко побачать винуватців, а пролонгація холодних батарей може призвести до масових протестів, не тільки тих людей, котрі вже постраждали, але і тих, хто зрозумів, що таке «везіння» може трапитись в будь-якому куточку України. Владі варто швидко зібратися, виконати ультиматум Ляшка – тоді є шанс не те, щоб заспокоїти людей, а надати їм умови для можливості нормального існування під час мінусових температур. Популістами при холодних квартирах своїх громадян бути нелегко», – зазначив експерт .

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