Нестандартные рекламные технологии

Рынок наружной рекламы перенасыщен настолько, что аудитория постепенно перестает активно реагировать на размещенную на наружных носителях информацию

Билборды, брандмауэры и ситилайты, стелы, пилоны и троллы воспринимаются как часть примелькавшейся городской инфраструктуры. Усталость от бесконечных рекламных сообщений привела к тому, что у общества выработалась защитная реакция на любую попытку маркетингового влияния.

Рекламисты по мере сил стараются преодолеть твердую невосприимчивость людей к рекламе на щитах и стенах домов, проявляя небывалую креативность и используя эксклюзивные решения. Каждый день на улицах можно встретить новинки рынка наружной рекламы, невольно привлекающие внимание окружающих. Нестандартная наружная реклама сегодня — это дорогостоящие интерактивные технологии, эксперименты с конструкциями носителей, поиск новых площадок в окружающей среде.

Интерактивные билборды

Снабдив билборд средствами слежения и точной механикой, рекламисты заставили статичный рекламный щит реагировать на каждого проходящего рядом человека. В ходе разных кампаний рекламные щиты освещали пешеходам дорогу фарами рекламируемого автомобиля, изменяли изображение на плоскости, следуя за изменениями в окружающей обстановке, выпускали струи пара и распространяли аппетитные ароматы по всем окрестностям.

Экстендер

Стандартная конструкция рекламного щита сегодня уже не может удержать фантазию дизайнеров в рамках, ограниченных полем 3х6 м. Креативщики переосмысливают скучные стойки и прямоугольные щиты, дополняя изображение выступающими во все стороны элементами. Иногда реклама на билборде превращается в настоящий 3D-шедевр. Стойки щитов могут оформляться в виде ложек, вилок, рукояток строительных инструментов. По сути, щит перестает быть рекламной площадкой, превращаясь в основу богатой инсталляции, обыгрывающей рекламный сюжет.

Лазерные рисунки

Лазер еще не успел надоесть публике, и лазерные картинки, создаваемые бегающим лучом на окружающих поверхностях, выглядят весьма прогрессивно и интересно. В качестве площадки для трансляции сообщений могут использоваться стены любых строений и даже облака. С помощью лазера создаются настоящие шоу с использованием 3D-анимации, привлекающие многотысячные аудитории зрителей.

Нестандартное продвижение

Кроме нестандартной наружной рекламы активно используются иные каналы нестандартного продвижения. Рекламное агентство «Соната» http://sonatagroup.com.ua/ предлагает следующие варианты:

Массовая СМС-рассылка. Стоимость отправки одного сообщения не превышает 0,5 грн., при этом рекламодателю доступны базы номеров, с помощью которых можно достаточно точно таргетировать рекламу. Реклама на коммунальных платежках. Во все почтовые ящики города ежемесячно доставляются сотни тысяч квитанций на оплату коммунальных услуг. На обороте этих документов могут присутствовать рекламные сообщения. Рекламная полиграфия. Максимально приблизиться к людям позволяет раздача листовок, флаеров и буклетов пешеходам и водителям транспортных средств, стоящих перед светофором.

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