Нестандартные рекламные технологии
Рынок наружной рекламы перенасыщен настолько, что аудитория постепенно перестает активно реагировать на размещенную на наружных носителях информацию
Билборды, брандмауэры и ситилайты, стелы, пилоны и троллы воспринимаются как часть примелькавшейся городской инфраструктуры. Усталость от бесконечных рекламных сообщений привела к тому, что у общества выработалась защитная реакция на любую попытку маркетингового влияния.
Рекламисты по мере сил стараются преодолеть твердую невосприимчивость людей к рекламе на щитах и стенах домов, проявляя небывалую креативность и используя эксклюзивные решения. Каждый день на улицах можно встретить новинки рынка наружной рекламы, невольно привлекающие внимание окружающих. Нестандартная наружная реклама сегодня — это дорогостоящие интерактивные технологии, эксперименты с конструкциями носителей, поиск новых площадок в окружающей среде.
Интерактивные билборды
Снабдив билборд средствами слежения и точной механикой, рекламисты заставили статичный рекламный щит реагировать на каждого проходящего рядом человека. В ходе разных кампаний рекламные щиты освещали пешеходам дорогу фарами рекламируемого автомобиля, изменяли изображение на плоскости, следуя за изменениями в окружающей обстановке, выпускали струи пара и распространяли аппетитные ароматы по всем окрестностям.
Экстендер
Стандартная конструкция рекламного щита сегодня уже не может удержать фантазию дизайнеров в рамках, ограниченных полем 3х6 м. Креативщики переосмысливают скучные стойки и прямоугольные щиты, дополняя изображение выступающими во все стороны элементами. Иногда реклама на билборде превращается в настоящий 3D-шедевр. Стойки щитов могут оформляться в виде ложек, вилок, рукояток строительных инструментов. По сути, щит перестает быть рекламной площадкой, превращаясь в основу богатой инсталляции, обыгрывающей рекламный сюжет.
Лазерные рисунки
Лазер еще не успел надоесть публике, и лазерные картинки, создаваемые бегающим лучом на окружающих поверхностях, выглядят весьма прогрессивно и интересно. В качестве площадки для трансляции сообщений могут использоваться стены любых строений и даже облака. С помощью лазера создаются настоящие шоу с использованием 3D-анимации, привлекающие многотысячные аудитории зрителей.
Нестандартное продвижение
Кроме нестандартной наружной рекламы активно используются иные каналы нестандартного продвижения. Рекламное агентство «Соната» http://sonatagroup.com.ua/ предлагает следующие варианты:
- Массовая СМС-рассылка. Стоимость отправки одного сообщения не превышает 0,5 грн., при этом рекламодателю доступны базы номеров, с помощью которых можно достаточно точно таргетировать рекламу.
- Реклама на коммунальных платежках. Во все почтовые ящики города ежемесячно доставляются сотни тысяч квитанций на оплату коммунальных услуг. На обороте этих документов могут присутствовать рекламные сообщения.
- Рекламная полиграфия. Максимально приблизиться к людям позволяет раздача листовок, флаеров и буклетов пешеходам и водителям транспортных средств, стоящих перед светофором.