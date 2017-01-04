Несбывшийся «шпионский мост»: украинские спецслужбы прозевали жирного московского агента

Искандер Хисамов мог бы стать идеальным «обменным материалом»…

Помните, как советский народ, весь, в едином порыве, неустанно боролся за свободу Анжелы Дэвис или Луиса Корвалана?

А, как мир прогнившего капитала требовал освобождения советских узников совести?

А героические фильмы про провалившихся шпионов-разведчиков с их обменом в мертвых зонах межграничных пространств?

О!!!

Тогда вам не нужно объяснять, что украино-российская недовойна 21 века это прямое продолжение длинной истории, связанной с государственным киднеппингом.

Правда, нынешний процесс во многом ассоциируется еще и с веком, скажем, 19-м. Когда русские цари принуждали к миру мятежный Кавказ. Или с веком 20-м. Когда русские президенты снова принуждали к миру мятежный Кавказ. А механизм торговли пленными, казалось, заснувший на кавказских страницах Льва Толстого, был молниеносно восстановлен и отточен с учетом реалий времени и технического прогресса.

Наиболее показательной историей является микс технологий, связанный с освобождением Надежды Савченко. С одной стороны, она была захвачена в плен во время боевых действий. Но вместе с тем, процесс над ней получил мощную международную политическую подпитку. Что во многом помогло ее освобождению.

При этом выиграли обе стороны процесса.

Путин показал подконтрольному народонаселению, что ему присущи гуманизм и милосердие. Поскольку в сухом информационном остатке он произвел обмен (т.е. спас из украинской тюрьмы) двух граждан РФ на одну гражданку Украины, осужденную за терроризм.

А украинские власти убедили свое народонаселение, что это именно они добились освобождения героической патриотки.

Иное дело, что для Украины сама Савченко не совсем оправдала планы и перспективы. Но это уже как бы вторично.

Правда, на сегодня Кремль и Банковая не могут продолжить начатое, и решить вопросы, связанные с возвращением в Украину тех ее граждан, которые были захвачены, как в России, так и оккупированном Кремлем Крыму, и незаконно приговорены российскими судами к огромным срокам лишения свободы.

Что именно тормозит процесс, однозначно сказать сложно.

Тот же Путин, к которому обращаются представители, как российской, так и международной творческой интеллигенции, упорно отказывается освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Ссылаясь в лучших диктаторских традициях на решение суда, в работу которого он не может вмешиваться.

Хотя не исключено, что одним из факторов торможения является банальное отсутствие в Украине достойного «бартера».

Т.е. тех же раскрученных военнопленных. Чье освобождение могло бы поработать на пиар президента РФ.

Это же касается и тех граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах на стадии досудебного следствия.

От крымскотатарских активистов до «членов украинских ДРГ» и парижского собкора государственного информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Который был захвачен в Москве, куда он приехал навестить родственников в сентябре прошлого года, и обвинен в шпионаже.

Правда, украинские власти освобождением Сущенко занимаются как-то подозрительно вяло.

Во всяком случае, такой активности, как это было во время дела Савченко, нет и в помине.

Нет ни митингов, ни заявлений первых лиц государства, ни руководства «Укринформа».

Хотя арест иностранного журналиста, который к тому же не работал в Москве, а «шпионил» из Парижа, это более чем удобный информационный повод для привлечения внимания к тому беспределу, что позволяет себе Кремль.

И из Сущенко нужно было немедленно делать знамя, под которым можно было куда эффективнее привлекать внимание международных институтов.

В том числе и потому, что журналисты – люди корпоративные. И весьма болезненно относятся к инцидентам, аналогичным истории с Сущенко.

А активность СМИ очень стимулирует активность политиков.

Потому что освобождение журналиста – это куда более лакомое пиар-блюдо, нежели борьба за свободу иных заложников.

Правда, для этого в первую очередь необходима постоянная международная активность украинской власти.

Которая фактически находится на нуле.

Поэтому нет особого удивления, что украинские спецслужбы пропустили посещение Киева таким себе Искандером Хисамовым. Редактором сайта «Украина.ру» – кремлевского антиукраинского интернет проекта, который курирует-финансирует один из главных пропагандистских ресурсов Кремля – РИА «Новости». И которым руководит Дмитрий Киселев.

Сам Хисамов довольно долго работал в Киеве. Сотрудничая, до бегства в Москву, с медиа-структурами беглых кошельков Януковича – Сергея Арбузова и Александра Клименко – от телеканала UBR до радио «Вести».

То, как Хисамов описал столицу Украины в материале «Умирающий Киев» – это кармические проблемы самого Хисамова. Хочет портить карму – Будда в помощь.

А вот то, что этому персонажу, который возглавляет один из мощных антиукраинских медиа-ресурсов дали возможность беспрепятственно посетить Киев, это уже вопрос к нашим спецслужбам.

Ведь, думается, что хоть кто-то в этих самых спецслужбах знает, что Россия ведет против Украины еще и информационную войну.

Причем, куда более эффективную, нежели Украина против России.

И, если для спецслужб это открытие, то ставим их об этом факте в известность.

И, если Хисамов действительно беспрепятственно посетил Киев (что несложно проверить), а не придумал свой репортаж, глядя на кремлевские звезды, то это большой прокол спецслужб.

Потому что арест такого жирного гуся мог резко изменить ставки в игре с освобождением Сущенко.

За что арестовывать?

Во-первых, для начала можно полистать архив сайта «Украина.ру». Которым этот самый Хисамов руководит.

Во-вторых, Хисамов, который занимал руководящие должности в украинских медиа-структурах Арбузова-Клименко, мог бы рассказать немало интересного о финансировании этих структур из Москвы. Т.е. стать активным участником следственных процессов, связанных с коррупционной деятельностью бывшего главы Нацбанка, он же первый вице-премьер в правительстве Азарова плюс и.о премьер-министра Арбузова и начальника налоговой службы времен Януковича – Клименко.

В третьих, чисто «сущенковская статья», которую ему шьют в России – т.е. шпионаж.

Что, у кого-то есть сомнения, что главное государственное информационное агентство работает вне контроля ФСБ?

То-то же…

А после ареста начинать разговоры о равном обмене.

Что значит, нельзя уподобляться методам Кремля?

У нас, война, господа и дамы…

С жестоким и циничным противником, которому наплевать на все международные нормы.

Но, увы…

Хисамов спокойно продолжает в Москве бороться с «нацистами», а Сущенко, там же в Москве, по-прежнему держат за решеткой…

Потому что сам Путин на большой пресс-конференции в декабре дал понять, что Сущенко будет сидеть, потому что журналисты должны заниматься журналистикой, а не шпионажем…

Хотя, чему, по большому счету, мы тут удивляемся.

Россия третий год продолжает оккупацию Крыма. Россия третий год убивает граждан Украины в Донецке и Луганске. Россия безнаказанно отправляет по этапам украинских граждан, которым российские суды шьют сталинские срока.

А в Киеве все это время весьма комфортно себя ощущает украинский филиал российского информационного агентства РИА «Новости». Чей пресс-центр является идеальной площадкой не только для украинской пятой колонны, которая имеет там неограниченный доступ к микрофонам. Но и неисчерпаемым источником информации для российских СМИ из серии «прямо из Киева»…

Так что, обмен на шпионском мосту Хисамова на Сущенко пока отменяется…

А жаль…

Андрей КАПУСТИН

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