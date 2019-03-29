Необходима адресная помощь особенным детям и их семьям – Наливайченко

Сегодня в Киевской области в городе Вишневое кандидат в президенты Валентин Наливайченко посетил занятия по арт-терапии детей с инвалидностью.

Пообщался с родителями особых деток, выслушал их проблемы и рассказал о пути их решения.

«Помощь и защита детей должна стать вопросом власти особенно детей и семей в которых растут дети с ограниченными возможностями. Мы по всей стране встречаемся с подобными организациями, так например в Кропивницком встречались с организацией «Сердце матери», ваша организация называется «Начни с себя».

Я считаю что нужно начинать с власти, с центральной власти. Должна быть национальная программа в каждой области, в каждом районе на поддержку таких центров инклюзивного развития, образования, помощи детям. Из центрального бюджета раз и навсегда должны быть выделены средства на такие центры, психологов и других преподавателей, которые необходимы нашим детям.

Второе, должны быть профинансированы и обеспечены помещения для занятий, таких деток.

И третье, самое главное, каждый ребенок, должен получить по этой национальной программе гарантию того, что дальше будет и высшее образование, а после высшего образования социализация и включение такого ребенка в общество.

Такая национальная программа должна быть создана и профинансирована. Необходима адресная помощь таким семьям и детям на лечение, транспорт и льготы на коммунальные услуги. Адресная помощь должна включать адресную поддержку, медицинское обеспечение, образование и оздоровление».

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