Не варто вірити у міфи “шоколадної пропаганди” – думка

На переможця першого туру Володимира Зеленського і його прихильників ллються тони бруду. Хоча, здебільшого, люди не зважають на подібні провокації.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише волонтерка Оксана Тунік-Фриз, розглядаючи, на її думку, основні міфи про ймовірного президента.

У Порошенка стверджують, що Зеленський припинить рух у НАТО та ЄС. Проте у програмі Зеленського сказано: «Рух України до НАТО та інших безпекових об’єднань – запорука нашої безпеки, в яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум».

«Навіщо референдум, якщо вже внесені зміни у Конституцію?»

Політики часто змінюють свої рішення. І навіть закріплення курсу у Конституції не дає гарантію, що який-небудь Конституційний Суд знову не змінить основний закон держави. Референдум – це воля народу, з якою буде змушений рахуватись як наш політичний клас, так і наші партнери на Заході. Та й російська влада не зможе прикриватись аргументом про «народ, який насильно тягнуть в НАТО».

Окремо слід наголосити, що референдум має відбутись безпосередньо перед вступом до ЄС та НАТО. Ми розуміємо, що такий вступ відбудеться не раніше ніж за 10-15 років. До того часу нова влада буде здійснювати всі необхідні підготовчі заходи для вступу до ЄС та НАТО.

Наступна теза, яку росповсюджують від Порошенка стосується того, що Зеленський віддасть Кремлю ще кілька областей.

У програмі чітко записано: «Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин».

Про будь-яку здачу території України не може бути й мови. Україна сповнена рішучості повернути мир, але на власних умовах, не торгуючи територіями.

У Порошенка, також, застерігають, що Зеленський сяде за стіл перемовин з терористами та легалізує їх, надавши широку автономію.

Та сам Зеленський вважає, що: «Можна розглядати культурно-мовні особливості цих регіонів. А що стосується всього іншого – якби вони залишилися з вільною і незалежною Україною, то вже отримали б значно більше прав і свобод, аніж будь-коли зможуть мати в РФ».

Отже Володимир Зеленський не збирається надавати окупованим регіонам особливий статус. У своїх інтерв’ю він неодноразово казав про неможливість перемовин з ватажками терористів, оскільки вказані особи фактично нічого не вирішують та повністю керовані з Москви.

Волонтерка закликає не забувати, що, підписаний Петром Порошенком «Комплекс заходів по виконанню Мінських Угод» містить такі преференції для окупованих регіонів:

1. Право на мовне самовизначення;

2. Право укладати транскордонні угоди‼️ з окремими регіонами РФ

3. Право на створення загонів «народної міліції» (фактично тих самих терористів) за рішенням місцевих рад.

4. Право терористів призначати голів судів та керівників органів прокуратури.

5. Амністія терористів

Джерело – БАГНЕТ

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