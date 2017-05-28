НДС: LA CORRUPTION EST MORT, VIVE LA CORRUPTION

Возмещение фиктивного налога на добавленную стоимость долгое время было одной из главных схем для хищений из госбюджета Украины. К тому же НДС сам по себе является довольно коррумпированным фискальным инструментом не только в Украине – поскольку механизм его применения открывает широкие возможности для манипулирования

Но в других странах давно действуют положения, которые минимизируют коррупционные риски при возмещении НДС. У нас перевод администрирования НДС в электронную форму затянулся на целых 10 лет – начиная от подачи деклараций плательщиками. И сейчас, когда процесс наконец выходит на финишную прямую, произошли вещи, способные нивелировать весь позитив от внедрения автоматизированной системе возврата НДС.

От хищений до коррупции

Сложно представить, но еще каких-то 10-12 лет назад плательщик раз в месяц исправно ходил в инспекцию, сдавал там ворох бумажных накладных, подтверждающих финансовые операции, в результате которых у него возник отрицательный налоговый кредит, подлежащий возмещению из госбюджета. Работники департамента анализа рисков эти бумаги тщательно изучали и в случае сомнений направляли на подозрительную фирму проверяющих.

И только на основании их выводов принималось решение – возмещать или не возмещать НДС. Т.е. прямые хищения уже тогда были возможны лишь в сговоре с высокопоставленными чиновниками налоговой службы. Но главный минус той системы заключался в другом: реагировать на транзакции, в ходе которых формировался фиктивный налоговый кредит, приходилось постфактум – когда деньги уже “прокачали” через десятки счетов подставных компаний-“прокладок” и благополучно перевели в наличность через нелегальный конвертационный центр.

Таким образом реально работающие компании без прямых хищений выводили из-под уплаты налогов значительные суммы. А сами налоговики постоянно были в роли опоздавшего пассажира, который пытается догнать уходящий поезд. Поэтому начиналось все в 2006-2007 гг. с внедрения цифровой электронной подписи, электронной формы подачи деклараций, позволяющей налоговикам отслеживать платежи в режиме онлайн и аннулировать их в случае подозрений относительного накрутки фиктивного НДС.

Достигнуто это было далеко не сразу, пришлось пройти через множество коллизий, как чисто технических, так и юридических. В процессе работы налоговики постепенно систематизировали критерии сомнительности расчетных операций и фиктивности участвующих в них компаний. Поэтому в чисто техническом виде криминал в системе возврата НДС, связанный с хищениями и уклонениями, был минимизирован. Сложнее оказалось справиться с коррупционной составляющей, основанной на человеческом факторе.

Ведь кому-то возврат НДС можно затягивать на годы под надуманным предлогом, а кому-то вернуть и в следующий месяц. Кому-то “не разобравшись” можно возместить фиктивный налоговый кредит, а кому-то не отдавать реальный. Причем остаться без возмещения НДС добросовестные плательщики могут очень даже запросто. Поскольку в период экономического кризиса снижаются поступления в госбюджет.

И тогда правительство Украины в лице Минфина начинает стопорить возврат НДС, таким образом снижая бюджетные расходы и компенсируя падение доходов. А подлежащие к возмещению суммы записывались в долг, который постоянно накапливался. Когда сумма долга достигает критической отметки, правительство его “возвращает” путем выпуска специальных бумаг, так называемых НДС-облигаций, имеющих стандартный срок обращения в 5 лет.

Ждать так долго никому не хочется, поскольку работающие предприятия всегда нуждаются в оборотных средствах для операционной деятельности. Поэтому НДС-облигации их получатели сразу перепродают коммерческим банкам, обычно с дисконтом 20-25%. НДС-облигации в Украине выпускались в 2004 и 2008 гг. на 2 млрд грн. соответственно, в 2010 и в 2014 гг. – на 16 млрд и 7 млрд грн.

Исходя из этих цифр можно оценить примерный гешефт финансовых посредников и, соответственно, потери реального сектора экономики от действий Кабмина. Поэтому если перед любым украинским предприятием встанет вопрос: “откатить” 10% налоговикам за своевременный возврат или потом потерять 20% на НДС-облигациях – ответ очевиден. Ну а ждать полного возмещения 5 лет не согласится ни одна компания.

Но еще в 2011 г. в рамках очередной по счету налоговой реформы был сделан следующий шаг: внедрен механизм автоматического возмещения НДС. И если в 2011 г. “автоматом” вернули 37% всего возмещенного НДС, то в 2012 г. – уже 50%. Но и здесь не обошлось без деликатных нюансов. Да, когда предприятие находится в “автоматическом” списке, с возмещением действительно нет проблем – оно происходит без задержек.

Однако решение о внесении в этот заветный список принимают высокопоставленные чиновники центрального аппарата налоговой администрации. Т.е. простор для коррупционных маневров сузился, но все равно остался. До 60% всех коррупционных злоупотреблений в нынешней Государственной фискальной службе Украины связаны именно с непрозрачным возмещением НДС, утверждает глава Минфина Александр Данилюк.

Автомат на новый лад

В 2014-2016 гг. возмещение НДС снова перешло в ручной режим из-за кризисной ситуации в системе госфинансов. К “автомату” в правительстве вернулись только с 1 апреля текущего года. Отличие от предыдущей попытки заключается в публичности онлайн-ведения реестра, в который вносятся компании, получающие НДС сразу, т.е. “автоматом”. По мнению А.Данилюка, это позволит устранить те самые 60% манипуляций фискалов с базами данных плательщиков НДС. Не исключено, что так оно и есть.

Во всяком случае, это объясняет, почему в ГФСУ новации в части возмещения НДС проходят с таким скрипом. Так, в 2016 г. фискалы не выполняли требований Налогового кодекса и публиковали реестры заявлений на бюджетное возмещение НДС в неполном объеме, отмечалось в годовом отчете Минфина. Пока же новая система работает по сути в тестовом режиме: автоматическое блокирование фиктивных налоговых накладных должно начаться только с 1 июля.

И эта важнейшая функция остается в руках у фискалов, которые могут что-то заподозрить в отдельно взятой транзакции, а могут и пропустить ее. Т.е. возможности злоупотреблений остаются, вопреки заверениям министра финансов. По его словам, основным фактором для автоматического блокирования станет пересорт — несоответствие товаров на входе и на выходе предприятия.

Допустим, если оно покупает бананы, а потом продает стальные трубы. Это так называемая “скрутка”. Однако есть и другие способы уклонения от уплаты НДС. Взять хотя бы экспорт товаров, документально купленных по завышенным ценам у “транзитных” фирм-посредников – как правило, фиктивных. Т.е. существующих исключительно на бумаге.

Очевидно, что подобные аферы также должны пресекаться и соответствующие критерии признания сделки недействительной необходимо довести до бизнеса. Но это только один вопрос, требующий решения. Есть еще и проблема несанкционированного доступа к реестру. В принципе она общая для всех ведомств. Тот же Минюст по большому счету не обеспечивает сейчас надлежащую защиту от хакерского взлома.

Подтверждением тому может служить история, о которой ранее рассказывал Резонанс – когда мошенники украли у законного владельца 9 автозаправочных станций. Для этого они подыскали компьютерного умельца и тот за умеренную плату взломал защиту государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество. Дальнейшее было просто: записать других людей владельцами компании, контролирующей сеть АЗС.

Существует и опасность вмешательства в реестр возмещения НДС изнутри, т.е. когда махинации проводятся руками самих фискалов. И это снова-таки не просто допущение. Еще в сентябре 2016 г. в СМИ было опубликовано служебное письмо начальника главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины ГФСУ Юрия Шеремета в адрес председателя ГФСУ Романа Насирова.

Ю.Шеремет проинформировал своего начальника о выявленных случаях регистрации в электронном реестре плательщиков НДС налоговых накладных от фирм с признаками фиктивности, не имеющих подтверждения реальности декларируемых торговых операций. Таким образом была сформирована заявка на возмещение фиктивного НДС в сумме 36,7 млн грн.

Провернуть подобную операцию в реестре было невозможно без владения специальными секретными данными, подчеркивается в письме начальника главка ВБ ГФСУ. “Отдельные признаки указывают, что к противоправной деятельности на коррупционной основе могут быть привлечены действующие сотрудники ГФСУ”, – указывается в документе.

Но и на этом подводные камни не заканчиваются. Как выяснилось, напрямую участвовать в процессе возмещения НДС хотят и… в президентской администрации. СМИ 18 апреля обнародовали служебное письмо заместителя главы АП Дмитрия Шимкива, курирующего экономический блок, в котором он просит и.о. председателя ГФСУ Мирослава Продана обеспечить для сотрудников АП доступ к электронному реестру возмещения НДС.

“…просим обеспечить до 21 апреля 2017 организацию не менее трех рабочих мест для уполномоченных лиц ситуационных центров администрации президента Украины для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость”, – говорится в документе.

После того, как он стал достоянием гласности, в АП поспешили разъяснить, что ничего плохого не хотели – всего лишь ” получать прозрачную и оперативную информацию, а также для предупреждения возможных злоупотреблений”. Несостоятельность таких объяснений очевидна: для мониторинга достаточно просто зайти на сайт Минфина и посмотреть реестр. Для этого совсем не нужен доступ к нему.

Тогда как в письме Д.Шимкива четко указывается, что “доступ должен организовываться путем создания персональных учетных записей для прямого доступа к табличным объектам систем и реестрам на аналитическом сервере ГФСУ с правом чтения данных и создания объектов (таблиц, пакетов, процедур и т.п.) в собственных схемах с общим для указанных рабочих мест пространством в объемах не менее 100 Гб на каждую схему”.

И что самое интересное, в итоге АП получила того, чего хотела. ГФСУ не решилась отказать президентской администрации и уже 19 апреля сообщила, что сотрудники АП смогут работать с реестром возмещения НДС “в режиме чтения”. Но для такого режима, как уже отмечалось, не нужны учетные записи и прямой доступ к табличным объектам таблиц и реестров – это необходимо для коррекции внесенных туда записей.

Излишне напоминать, что АП по законодательству никоим образом не причастна к процессу администрирования и возмещения НДС. Это прерогатива ГФСУ и Минфина. А значит, ее сотрудники имеют не больше прав на доступ к реестру НДС, чем, к примеру, чиновники Минкульта. Но произошло то, что произошло – под заверения М.Продана и Д.Шимкива про обеспечение эффективного мониторинга системы электронного администрирования НДС, предотвращение злоупотреблений и т.д. Король умер – да здравствует король, как говорится.

Игорь Воронцов, Резонанс

Залиште свою думку!