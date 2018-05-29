Названі найкращі книги за усю історію Букерівської премії

Журі Букерівської премії опублікувало шорт-лист з п’яти книг, які номіновані на спеціальну премію Best of Booker з нагоди 50-річчя премії

У шорт-лист увійшли «Лінкольн в Бардо» Джорджа Макрума (2017), «Вовчий зал» Хілларі Мантель (2009), «Англійський пацієнт» Майкла Ондатже (1992), «Місячний тигр» Пенелопи Лайвлі (1987), «У вільній державі »Відіадхара Найпола (1971).

Оголошення переможця заплановано на 8 липня. Нагадаємо, в травні лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2018 року стала польська письменниця і поетеса Ольга Токарчук. Оргкомітет високо оцінив її роман «Flights» ( «Польоти»), перекладений Дженніфер Крофт.

Міжнародну Букерівську премію вручають з 1969 року за літературні заслуги. До 2015 року її присуджували один раз в два роки, з 2016 року – щорічно. Головна умова участі – книга повинна бути написана англійською мовою і опублікована видавництвом Великобританії в рік присудження премії.

За матеріалами 1news.com.ua

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