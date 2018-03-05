НАЗК очікує від чиновників звітів про коштовні подарунки на 8 березня
Напередодні 8 березня нагадало чиновникам про необхідність декларувати коштовні подарунки Національне агентство з питань запобігання корупції.
Відповідне повідомлення НАЗК розмістило у Facebook.
НАЗК також зазначає: “якщо Вам пощастило ще більше і ваша нова каблучка виблискує діамантом вартістю більше 88 100 гривень, дозвольте нам порадіти за Вас – повідомте НАЗК про суттєві зміни у Вашому майновому стані до 18 березня”.
“Якщо ж справи у вашого чоловіка у минулому році йшли набагато краще, ніж у країни загалом, і він подарував Вам цілий ювелірний гарнітур, вартість якого перевищує 176 200 грн, не забудьте також похвалитись ним наступного року й у розділі “Цінне рухоме майно” декларації”, – попереджає НАЗК декларантів.
Наостанок в Національному агентстві з питань запобігання корупції побажали українкам “дорогих подарунків, особливо – дорогих серцю”.
За матеріалами pravda.com.ua