Навчання у перших класах розпочали 448 тисяч дітей

3 вересня українські заклади освіти розпочали навчальний процес. Головною подією цього навчального року безперечно є старт реформи « Нова українська школа», метою якої є створення нового освітнього середовища та нового змісту освіти для учнів перших класів.

Цього року навчання у перших класах розпочнуть 448 тисяч дітей.

Новий зміст освіти закладено у новому Державному стандарті початкової освіти, який визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дитини, тобто, що саме вона має знати, вміти і розуміти після завершення чотирьох класів. Разом з Держстандартом було ухвалено 4 базові навчальні плани. Новий Держстандарт впродовж 2017/18 навчального року було пропілотовано в 100 школах по всій Україні. Ці результати були використані під час підготовки методик навчання для Нової української школи.

Упродовж 2018 року понад 22 тисяч вчителів, які цього року навчатимуть учнів перших класів Нової української школи, пройшли підвищення кваліфікації.

На обладнання початкової школи уряд виділив майже 1 млрд гривень.

Також усі перші класи в Україні безкоштовно отримують набори LEGO, що мають допомогти впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес.

Також зміни у шкільній освіті стосуватимуться базової і старшої школи. Зокрема, у базовій школі розпочнеться запровадження елементів компетентнісного підходу, а старша школа має отримати більше можливостей для профільного навчання.

За матеріалами osvita.ua

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