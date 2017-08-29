Національний телепроект «Українська пісня» зібрав 15 найкращих молодих виконавців

На один день стадіон «Арена Львів» став сценою – потужним майданчиком, з якого гучно та яскраво звучали найкращі сучасні українські пісні

Фіналістами Національного телепроекту «Українська пісня 2017» стали 15 молодих виконавців з усіх куточків України: від Ужгорода – до Харкова, від Львова – до Донецька, від Тернополя – до Дніпра. Талановиті співачки, співаки та групи, яких оргкомітет проекту відібрав із близько 300 заявок від представників нової генерації української музики, того дня виступили на «Арені Львів» в одному концерті-марафоні разом із найвідомішими українськими артистами – співачкою Златою Огнєвіч, гуртами «Тартак», «Антитіла» і «Скрябін».

Фіналістами масштабного Телепроекту «Українська пісня 2017» стали виконавці та гурти, які працюють у різних музичних жанрах: «Шосте Чуття», Double Life, Юра Самовілов, Paulman, «Степ», Натоліч, Jazzforacat, San4ito/de Joker, LUKA, ХАС, VETA Kozakova, My Ree GROUP, а також KOST.band, «Біла Вежа» і Tasha Cruz.

Національний телепроект «Українська пісня / Ukrainian Song Project» започатковано торік з метою пошуку, розповсюдження та промоції україномовної музики різних жанрів як в Україні, так і за кордоном. За словами організаторів, головне їхнє завдання – створення музичного проекту із новим українським обличчям. Проекту, який стане подією не лише для України, а й набуде міжнародного значення. Гасло Ukrainian Song Project – «Україна чекає, Україна вимагає української пісні!».

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