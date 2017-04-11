«Народний фронт» прихватизував першу кнопку

Призначення Аласанії на посаду гендира «Громадського» – відвертий сигнал, що поділ сфер впливу завершено.

Отже, в нас є телеканал Порошенко, телеканал Ахметова, телеканал Коломойського, а тепер з’явився ще й телеканал Авакова-Яценюка. Людина, яку закидали яйцями на Західній Україні, віднині «пилитиме» Євробачення – непоганий ґешефт, «Народний фронт» дійсно є з чим привітати. Особливо враховуючи перспективу дострокових виборів, від яких, схоже, Верховній Раді – а разом з нею і НФ – таки не вдасться відкараскатися.

Голосування за голову «Громадського» явило собою ще той цирк. Титул головної зірки цього шоу можна з чистим серцем віддати Ляшку – істерика, яку вчора влаштував принциповий і непохитний лідер радикалів щодо свого делегата Козака, який раптом зібрався голосувати не за людину Авакова, їй-бо, тягне на «Оскара». Було оголошено, що Козак – підкуплений зрадник, що вже навіть не дивує: останнім часом всі звикли, що Ляшко трохи не щотижня знаходить в своїх лавах нового зрадника, так що можна лише гадати, чи залишився серед радикалів хоч хтось ще не підкуплений. З іншого боку, зрозуміло, що Козак сам собі дурень: хитатися треба разом з головною лінією партії. Минули вже ті часи, коли Аваков називав партію Ляшка «педерастичною політсилою». Тепер у Арсена Борисовича з Олегом Валерійовичем вже давно мир-дружба-жвачка, і фракція радикалів голосує разом з НФ як близнюки-браття.

Безсумнівно, свій процент з великого народофронтівського ґешефту на «Громадському» Ляшко отримає. Основні вершки зніматимуть безпосередньо Аваков із Яценюком, але й радикалу щось дістанеться. Звісно, якщо Аласанія не звалить рейтинг нового «Громадського» до нуля, як зробив це колись зі старим, коли за два роки його господарювання рейтинги НТКУ обвалилися втричі.

Як відомо, вчора у першому турі голоси розподілилися наступним чином: 8 – за Зураба Аласанію, 8 – за голову Держтелерадіо Олега Наливайка, ще 1 – за Романа Вибрановського. Але за короткий проміжок між першим і другим туром якийсь таємний (або не дуже таємний) «диригент» встиг дати сигнал, і кількість голосів за Наливайка раптом зменшилася до 7, а за Аласанію проголосувало 10. Таким чином, «Громадське» офіційно було віддано на відкуп «Народному фронту», і навіть Президент, судячи з усього, не збирається порушувати цей договорняк. Принаймні Мінстець вже оголосив, що «мудрість та креативність Зураба дадуть швидкий результат», – отже, можна вважати, що «добро» від Банкової отримано.

Однак якщо з Мінстецем все зрозуміло, дивує інше: журналістська громадськість навіть рота не розкрила проти цього дерибану. Виходить, ми вже змирилися з тим, що ТБ має бути поділене між політсилами і слово «громадське» у назві телеканалу – це просто такий майже непристойний евфемізм? Я навіть не буду згадувати про свободу слова, просто нагадаю: НСТУ утримується за гроші платників податків, і лише на цей рік для нього передбачено в бюджеті 1,2 млрд гривень.

Чи не занадто коштовний рупор для окремо взятої політсили, вам не здається?

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