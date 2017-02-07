Нардепы требуют от Порошенко и Гройсмана защитить Нацагентство по обеспечению качества высшего образования

Ряд народных депутатов Украины обратились к Президенту Петру Порошенко и Премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием вмешаться в ситуацию, сложившуюсь вокруг создания Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат (БПП) Ирина Суслова.

“Поддержала обращение народных депутатов к Президенту и Премьер-министру Украины относительно ситуации, которая сложилась вокруг Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО)”,- написала Ирина Суслова.

По ее словам данная организация, сформированная съездами педагогов, студентов и академических работников, является независимой и давно готова начать работу. Однако, по данным Ирины Сусловой вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко и Министерство образования пытается сделать Нацагентство подконтрольным

“Но помешала позиция вице-премьера Вячеслава Кириленко и руководства Министерства образования. Они хотят изменить персональный состав Агентства, чтобы иметь там удобных людей”,- уточнила парламентарий.

По ее мнению глава государства и премьер должны повлиять на то, чтобы НАОКВО стало самостоятельным влиятельным институтом , а не “очередной бюрократической игрушкой в руках нескольких чиновников”.

В доказательство Ирина Суслова опубликовала депутатское обращение с подписями ее коллег.

Джерело: kraina.name

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