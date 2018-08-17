Напівкримінальні юристи об’єднали зусилля з корумпованими політиками – експерт

«Українські політики беруть “під крило” юридичні компанії, аби ті захищали інтереси одіозних клієнтів – говориться у випуску «24 каналу».

«Саме з такими фірмами пов’язують більшість гучних справ, які розслідуються в НАБУ, запевняють політологи. Як приклад, журналісти одного з інтернет-видань наводять діяльність юрфірми Equity, клієнтами якої є мер Одеси Геннадій Труханов, компанія “Трейд Коммодіті” та власники птахофабрики “Гаврилівські курчата”. За твердженням слідчих НАБУ, завдяки тісним зв’язкам політиків, підконтрольні їм юристи виводять з-під удару судів скандальних чиновників та підприємців» – стверджують автори передачі.

Телеканал цитує політолога Володимира Цибулько, котрий вважає, що у нас в країні напівкримінальні юристи об’єднали зусилля з корумпованими політиками.

«На орбіті тієї чи іншої юридичної компанії перебувають політики і захищають інтереси інших політиків. Треба розуміти, що це вже не зовсім правовий захист. Дуже часто колишні працівники, делеговані працівники цих компаній зараз перебувають в радах усіх рівнів» – зауважив Цибулько.

«Журналісти-розслідувачі з’ясували, що половина капіталу фірми Equity належить Віктору Барсуку. Також їм, як і слідчім НАБУ, вдалося відстежити зв’язок компанії з політиками від фракції Блоку Петра Порошенка» – говориться в випуску.

На думку Володимира Цибулька, «представники правлючої коаліції стоять за правовою компанією, яка захищає не інтереси широкого виборця, а інтереси бізнесу. Далі вони потрапляють в колізію, тому що це їм потім обертається політичною недовірою. Короткостроково вигода є, але в перспективі це обернеться катастрофою і для політичної сили, яку вони представляють, і для того ж самого правового бізнесу».

«За словами політологів, від таких компаній найбільше страждають звичайні українці. Відтак, в країні зростає недовіра до правової системи. Змінити ситуацію дозволить остаточне відокремлення політики від бізнесу» – робить висновок телеканал.

У той же час, в НАБУ наголошують, що діяльність юридичних компаній типу Equity є серйозною перепоною на шляху боротьби з корупцією. Оскільки подібні з натяжкою слова сказати «юристи» всі свої юридичні знання та напрацьовані зв’язки спрямовують на те, щоб зберегти та зміцнити незаконні схеми збагачення для своїх клієнтів.

Залиште свою думку!