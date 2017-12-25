Напередодні новорічних свят кожен другий українець не відчуває емоційного підйому і негативу

Напередодні Нового року 51 відсоток опитаних українців не відчувають особливого підйому, але і негативних емоцій не відчувають.

Такі дані опитування, проведеного Research & Branding Group.

При цьому 28 відсотків проводжають рік, що минає, з хорошим настроєм. А поганий настрій в ці дні у 14 відсотків опитаних.

До слова, рік тому в гарному настрої перебували 23 відсотки опитаних, а в поганому – 20 відсотків.

Більше половини українців – 54 відсотки, вважають рік, що завершується, для себе і своїх сімей частково важким, але і вдалим теж.

За матеріалами “Народна Правда”

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